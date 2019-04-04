اليونيسف: سلع اغاثة اساسية في الطريق الي ايران

طهران / 4 نيسان / ابريل /ارنا- اعلن مكتب ممثلية صندوق الطفولة التابع لمنظمة الامم المتحدة (يونيسف) في ايران بان سلع اغاثة اساسية للمساعدة بتلقيح وتغذية الاطفال في المناطق المنكوبة بالسيول يجري ارسالها الي ايران في الوقت الحاضر بالتنسيق مع حكومة الجمهورية الاسلامية الايرانية.

وكتب مكتب ممثلية المنظمة في ايران في حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، انه وبالتنسيق بين اليونيسف وحكومة الجمهورية الاسلامية الايرانية، يجري ارسال سلع اساسية هي الان في الطريق الي ايران لمساعدة وزارة الصحة في استئناف تقديم خدمات التلقيح والتغذية للاطفال في المناطق المنكوبة بالسيول.
واعلنت المنطقة في تغريدة اخري بان اليونيسف وسائر وكالات الامم المتحدة تجري في الوقت الحاضر تقييما لسائر الحاجات في مجال السلامة والصحة والتعليم والمياه والحماية في المناطق المنكوبة.
يذكر ان الامطار الغزيرة التي هطلت في البلاد خلال الايام الاخيرة من العام الايراني الماضي (انتهي في 20 اذار/مارس) والايام الاولي من العام الجاري الي حدوث سيول جارفة في الكثير من مناطق البلاد خاصة في الشمال والجنوب والجنوب الغربي.
وسارعت الحكومة ومختلف الاجهزة والقوات المسلحة بمختلف صنوفها والمواطنون لاغاثة المنكوبين ومازالت عمليات الاغاثة جارية ليل نهار.
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اليونيسف: سلع اغاثة اساسية في الطريق الي ايران

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