القائد العام للجيش الايراني يتفقد المناطق المنكوبة بالسيول في خوزستان

اهواز / 4 نيسان / ابريل /ارنا- تفقد القائد العام للجيش الايراني اللواء عبدالرحيم موسوي الاربعاء علي راس وفد من كبار مسؤولي الجيش المناطق المنكوبة بالسيول في محافظة خوزستان جنوب غرب ايران.

وتفقد اللواء موسوي المناطق المنكوبة بالسيول في شوشتر وسوسنكرد وحميدية وبستان وهويزة، التابعة لمحافظة خوزستان، مؤكدا علي الاسراع في عملية اغاثة المنكوبين.
وبعد تفقده لهذه المناطق اجتمع اللواء موسوي الي قادة وكوادر وحدات الجيش المنتشرة في المناطق المنكوبة بالسيول في محافظة خوزستان واطلع عن كثب علي اجراءات وبرامج الاغاثة للمنكوبين، مؤكدا علي التنفيذ الدقيق لخطط وعمليات اخلاء القري ونقل المواطنين وامكانياتهم المعيشية الي مناطق آمنة.
كما اكد القائد العام للجيش علي استمرار ايجاد مصدات السيول وازالة العقبات الهندسية وتوفير الشؤون العلاجية والاسكان والتغذية للمنكوبين واصدر التعليمات اللازمة للاسراع في عمليات اغاثة المنكوبين في المحافظة.
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القائد العام للجيش الايراني يتفقد المناطق المنكوبة بالسيول في خوزستان

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القائد العام للجيش الايراني يتفقد المناطق المنكوبة بالسيول في خوزستان

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