الرئيس العراقي يؤكد لصحيفة عربية علي عمق الروابط العراقية الايرانية

بغداد/4 نيسان/ابريل/ارنا-اكد رئيس العراقي برهم صالح، الأربعاء، أن إيران جارة لنا وتربطنا وإياها وشائج ثقافية واجتماعية وحدود مشتركة حوالي 1400 كم مما يستوجب مجموعة مصالح أمنية واقتصادية وسياسية مشتركة بين البلدين.

وقال صالح في حوار مع صحيفة 'العرب' ان 'ايران جارة لنا وتربطنا واياها وشائج ثقافية واجتماعية وحدود مشتركة حوالي 1400 كم مما يستوجب مجموعة مصالح أمنية واقتصادية وسياسية مشتركة بين البلدين'.
واضاف ان 'مصلحتنا تكمن في الدعوة الي تخفيف التوتر في المنطقة وتأسيس منظومة علاقات بين دول المنطقة مستندة الي مصالحنا الاقتصادية والأمنية المشتركة'.
وشدد، ان 'أولوياتنا الأمنية والسياسية والاقتصادية تستوجب علينا عدم الانخراط في سياسة المحاور والتخندق. فالعراق ليس في مصلحته أن يكون جزءا من أي صراع أو عداء ضد جيرانه، وهذا ما يؤكده الدستور العراقي أيضا من احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية'.
وعن الحشد الشعبي، اكد صالح، ان 'الحشد الشعبي تشكيل عسكري ضمن المنظومة الأمنية للدولة العراقية ومنظم بقانون، وحسب هذا القانون يرتبط الحشد بالقائد العام للقوات المسلحة ويأتمر بأوامره'.
وشدد، علي أنه 'يجب أن نقدر عاليا دور منتسبي الحشد الذين تطوعوا في الحرب ضد داعش وأبلوا بلاء متميزا في هذه المواجهة ولا يمكن أن ننسي التضحيات الجسام التي تكبدوها لتحقيق النصر ضد داعش'.
واشار صالح الي ان 'هناك توافقا وطنيا علي التزام مبدأ حصر السلاح بيد الدولة وتكامل المنظومة الأمنية وارتباطها برئيس الوزراء بوصفه القائد العام للقوات المسلحة، وأي قوة أو تشكيلة خارج المنظومة الأمنية للدولة يتم التعامل معها وفق القانون'.
انتهي ع ص ** 2342



برچسب ها

سياسي

العراق

الرئيس العراقي

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

الرئيس العراقي يؤكد لصحيفة عربية علي عمق الروابط العراقية الايرانية

معظم المشاهدات

القائد العام للجيش الايراني يتفقد المناطق المنكوبة بالسيول في خوزستان

القائد العام للجيش الايراني يتفقد المناطق المنكوبة بالسيول في خوزستان

الرئيس العراقي يؤكد لصحيفة عربية علي عمق الروابط العراقية الايرانية

الرئيس العراقي يؤكد لصحيفة عربية علي عمق الروابط العراقية الايرانية

اميركا تمارس ضغوطا لمنع البرلمان العراقي من التصويت علي اخراج قواتها

اميركا تمارس ضغوطا لمنع البرلمان العراقي من التصويت علي اخراج قواتها

السيد عمار الحكيم لدبلوماسي أمريكي: سياسة تجويع الشعوب مرفوضة وعديمة الجدوي

السيد عمار الحكيم لدبلوماسي أمريكي: سياسة تجويع الشعوب مرفوضة وعديمة الجدوي

اليونيسف: سلع اغاثة اساسية في الطريق الي ايران

اليونيسف: سلع اغاثة اساسية في الطريق الي ايران

أحدث الأخبار

مسؤول: جميع انابيب ومنشآت النفط آمنة في المناطق النفطية

رغم السيول الحاصلة

مسؤول: جميع انابيب ومنشآت النفط آمنة في المناطق النفطية

اليونيسف: سلع اغاثة اساسية في الطريق الي ايران

اليونيسف: سلع اغاثة اساسية في الطريق الي ايران

القائد العام للجيش الايراني يتفقد المناطق المنكوبة بالسيول في خوزستان

القائد العام للجيش الايراني يتفقد المناطق المنكوبة بالسيول في خوزستان

الرئيس العراقي يؤكد لصحيفة عربية علي عمق الروابط العراقية الايرانية

الرئيس العراقي يؤكد لصحيفة عربية علي عمق الروابط العراقية الايرانية

اميركا تمارس ضغوطا لمنع البرلمان العراقي من التصويت علي اخراج قواتها

اميركا تمارس ضغوطا لمنع البرلمان العراقي من التصويت علي اخراج قواتها

موضوعات مرتبط