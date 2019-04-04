اميركا تمارس ضغوطا لمنع البرلمان العراقي من التصويت علي اخراج قواتها

بغداد/4 نيسان/ابريل/ارنا-كشف النائب عن تحالف الفتح في البرلمان العراقي محمد البلداوي، الأربعاء، أن واشنطن تمارس من خلال الشخصيات السياسية التابعة لها ضغوطا كبيرة تجاه رجال دين وسياسيين لمنع مجلس النواب من التصويت علي مسودة قانون اخراج القوات الاجنبية من البلاد.

وقال البلداوي في تصريح لـه، إن 'ضغوط واشنطن تجاه الكتل السياسية والأحزاب تسببت بتعطيل إدراج مسودة قانون إخراج القوات الأجنبية من البلاد ضمن جداول أعمال مجلس النواب”، لافتا إلي إن “واشنطن تعمل في الوقت الحالي علي استغلال الشخصيات السياسية التابعة لها بالضغط علي رجال دين وسياسيين لمنع البرلمان من التصويت علي مسودة إخراج قواتها القتالية من البلاد'.
وأضاف أن 'بعض الكتل السياسية رضخت لضغوط واشنطن وغيرت موقفها الرافض للوجود الأمريكي'.
واكد البلداوي، ان 'تحالفي الفتح وسائرون لازالا متمسكان بموقفهما الرافض ويعملون في الوقت الحالي علي جمع التواقيع للاسراع في عرض المسودة داخل مجلس النواب لغرض التصويت واخراج تلك القوات المنتهكة للسيادة'.
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اميركا تمارس ضغوطا لمنع البرلمان العراقي من التصويت علي اخراج قواتها

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