السيد عمار الحكيم لدبلوماسي أمريكي: سياسة تجويع الشعوب مرفوضة وعديمة الجدوي

بغداد/4 نيسان/ابريل/ارنا-جدد رئيس تحالف الإصلاح والإعمار، السيد عمار الحكيم، رفضه لسياسة تجويع الشعوب وبيّن عدم جدواها، مشدداً علي أن الحوار هو الطريق الأسلم لحلِّ الخلافات وتجنيب شعوب المنطقة ويلات الحروب ومعاناة العقوبات الاقتصادية.

وذكر بيان لمكتب السيد الحكيم، تلقت وكالة انباء الجمهورية الاسلامية (ارنا) نسخة منه، أن 'السيد عمار الحكيم أكد خلال لقائه القائم بأعمال السفارة الأمريكية في بغداد، جوي هود، ان العراق يخطو خطوات واثقة باتجاه ترسيخ علاقاته مع دول المنطقة والعالم منطلقا من المصالح المشتركة مع تأكيده علي استقلالية قراره الوطني وحياديته تجاه الخلافات الدولية وابتعاده عن سياسة المحاور وأنه ساحة لتقريب وجهات النظر بين الفرقاء'.
واضاف البيان ان رئيس تحالف الإصلاح والإعمار 'جدد رفضه لسياسة تجويع الشعوب وبيّن عدم جدواها' مشدداً علي أن 'الحوار هو الطريق الأسلم لحلِّ الخلافات وتجنيب شعوب المنطقة ويلات الحروب ومعاناة العقوبات الاقتصادية'.
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