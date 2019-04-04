ظريف: من مسؤوليتنا الضغط علي الاوروبيين وتنبيههم لتعهداتهم

طهران / 4 نيسان / ابريل /ارنا- اكد زير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف بان من مسؤولية جهاز الدبلوماسية الايرانية متابعة عمل الاوروبيين وتنبيههم الي تعهداتهم وعدم عقد الامل عليهم اطلاقا.
جاء ذلك في تصريح ادلي به ظريف لمكتب حفظ ونشر مؤلفات آية الله العظمي السيد الخامنئي.يتبع ** 2342
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