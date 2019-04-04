قائد مقر `كربلاء` للحرس الثوری ینفی تعرضه لمحاولة اغتیال

وقال العمید خادم سید الشهداء فی تصریح لمراسل 'ارنا' الیوم الاربعاء، انه خلال زیارتنا التفقدیة لمنطقة 'امیر كبیر' لمزارع قصب السكر لدراسة اوضاع السیول فیها كان هنالك احتجاج من قبل بعض المنكوبین بالسیول.

واضاف، ان بعض شباب المنطقة الذین تعارضت مزارعهم لاضرار كانوا غاضبین ومنفعلین بعض الشیء وابدوا الاحتجاج بسبب ذلك لكننا واصلنا مهمتنا فی انقاذ حیاة المواطنین.

وقال، اننا وبغیة الا تعرّض السیول حیاة المواطنین للخطر اضطررنا فی بعض الاماكن لكسر مصدات السیول لابعادها عن المدن والقري، وهو ما ادي بالاجبار الي الحاق اضرار ببعض المزارعین.

واضاف، من المؤكد ان الضرر المالی افضل من الضرر فی الاوراح ونحن نسعي كی لا یكون هنالك ای ضرر بارواح الافراد.

وكان مدیر عام ادارة الازمة فی محافظة خوزستان قد اعلن الیوم بانه تم لغایة الان تغریغ 96 قریة معرضة للسیول قرب سدود دز وكرخة وكارون بصورة كلیة او جزئیة وتم اسكان اهالیها فی 35 مخیما.

انتهي ** 2342

