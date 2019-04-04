ظریف ینتقد الاوروبیین لسعیهم لارضاء ترامب بدلا عن التصدی لارهابه الاقتصادی

طهران / 3 نیسان / ابریل /ارنا- انتقد وزیر الخارجیة الایرانی محمد جواد ظریف، الاوروبیین لسعیهم لارضاء ترامب بدلا عن التصدی للارهاب الاقتصادی الامیركی.

وفی تغریدة له فی صفحته الشخصیة علي موقع التواصل الاجتماعی 'تویتر' كتب ظریف الیوم الاربعاء: انه وبعد الغاء الاتفاق النووی بصورة غیر قانونیة من قبل امیركا، لم تستطع اوروبا ابراز ارادة سیاسیة لمواجهة الارهاب الاقتصادی الامیركی، ولیس حتي عن طریق ایجاد قناة مصرفیة للمساعدات الانسانیة.
واضاف: انه بدلا عن ذلك، فان الدول الاوروبیة الثلاث منهمكة بارضاء ترامب عبر الضغط علي منظمة الامم المتحدة حول قدراتنا الدفاعیة.
یذكر ان مندوبی الدول الثلاث المانیا وفرنسا وبریطانیا التی تعتبر بلدانهم اعضاء فی الاتفاق النووی، قاموا خلال الاسبوع الجاری بتقدیم رسالة الي منظمة الامم المتحدة حول قدرات ایران الصاروخیة، فی حین ان القرار 2231 الصادر عن مجلس الامن الدولی الذی تمت المصادقة علیه بعد الاتفاق النووی والغي جمیع القرارات الاممیة السابقة ضد ایران، لم یرد فیه ای منع للانشطة الصاروخیة والفضائیة الایرانیة.
وقد رفضت ایران مزاعم امیركا وحلفاءها واكدت دوما بان برنامجها الصاروخی یاتی للاغراض الاستراتیجیة الدفاعیة دون ان یتعارض مع القرار 2231 .
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ظریف ینتقد الاوروبیین لسعیهم لارضاء ترامب بدلا عن التصدی لارهابه الاقتصادی

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ظریف ینتقد الاوروبیین لسعیهم لارضاء ترامب بدلا عن التصدی لارهابه الاقتصادی

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