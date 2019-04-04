الادمیرال سیاری: مروحیات الجیش انقذت 500 من اهالی خوزستان

وقال الادمیرال سیاری فی تصریح لمراسل 'ارنا' الیوم الاربعاء حول المناطق المنكوبة بالسیول فی محافظة خوزستان (جنوب غرب)، ان الظروف الجویة صعبة جدا ولكن مروحیاتنا قامت خلال الایام الماضیة منذ بدء السیول بانقاذ 500 من اهالی المحافظة من خلال 180 طلعة جویة فی 90 ساعة طیران.

واضاف، انه خلال الایام الماضیة قامت مروحیات طیران الجیش والطائرات من دون طیار بانجاز مسح جوی للمنطقة بالتقاط الصور وتزوید لجنة الازمة بها للاستفادة منها فی اتخاذ القرارات اللازمة.

وقال الادمیرال سیاری، ان اللواء 45 للقوات الخاصة للقوة البریة فی منطقة الشعیبیة یعمل علي اخلاء المواطنین من المنطقة فیما یقوم اللواءان 292 و 392 بتقدیم الاغاثة للمواطنین فی منطقة دشت ازادكان.

انتهي ** 2342

