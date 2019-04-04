استقلال طهران يواصل تعثره في الدوري الايراني الممتاز

وفي هذه المباراة التي جرت في استاد 'ازادي' بطهران مساء اليوم الاربعاء في اطار المرحلة 24 من الدوري الايراني الممتاز، لم يستطع استقلال من التعويض عن الخسارة التي مني امام غريمه التقليدي برسبوليس في المرحلة السابقة 1-0 وكان في اشد الحاجة لتجاوز الخسارة وعدم التخلف عن ركب الصدارة.

سيطر استقلال علي معظم اوقات المباراة وكان الافضل في الساحة والاكثر هجوما وتسديدا لكنه لم يفلح في ترجمة سيطرته الي اهداف يكسب بها نقاط المباراة الثلاث ويحسن موقعه في قائمة الدوري.

وبهذه النتيجة فقد ظل استقلال في مركزه الرابع برصيد 44 نقطة موقتا كما ظل سايبا في المركز السابع برصيد 28 نقطة.

ويخوض متصدر الدوري برسبوليس برصيد 48 نقطة، مباراة مهمة غدا الخميس امام مضيفه بيكان وفيما لو فاز فانه سيبتعد عن مطارديه تراكتور سازي تبريز وسباهان اصفهان ولكل منهما 46 نقطة في المركزين الثاني والثالث.

كما ستكون هنالك 3 مباريات مهمة يوم الجمعة اذ يستضيف تراكتور سازي صنعت نفط ابادان فيما يحل سباهان ضيفا علي نساجي مازندران كما سيحل بديدة شهر خودرو مشهد (42 نقطة) ضيفا علي فولاد خوزستان.

انتهي ** 2342

