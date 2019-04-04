وفاة الممثل الإيراني المخضرم جمشيد مشايخي

وقد نقل مشايخي إلي المستشفي قبل ايام بسبب تدهور حالته الصحية حيث كان ياعني من مرض سرطان الحنجرة.

وكانت ولادة مشايخي في 26 نوفمبر 1934 في مدينة بروجرد التابعة لمحافظة لرستان غرب إيران، ودرس الفن المسرحي وقام بالتمثيل في مختلف المسرحيات والافلام السينمائية والمسلسلات التلفزيونية.

ويعد مشايخي من اكثر الممثلين الايرانيين نشاطا في التمثيل السينمائي والتلفزيوني حيث حفل سجله الفني بمختلف الادوار إذ قام بالتمثيل في العديد من المسلسلات منها 'الامام علي عليه السلام' و'العندليب' و'كمال الملك' و'الخريف' و'سلطان صاحب قران'.

وحصل مشايخي علي العديد من الجوائز أهمها جائزة أفضل ممثل عن فيلم 'كمال الملك' من مهرجان فجر السينمائي عام 1983 وجائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم 'ورود الأقحوان' من مهرجان فجر السينمائي عام 1984 وجائزة أفضل ممثل من مهرجان 'بيونغ يانغ' الدولي عن دوره في فيلم 'الجد' وترشح لنيل جائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم 'لجنة العقاب' من حفل بيت السينما الايرانية عام 1999 وفاز بجائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم 'سيدتي' من حفل بيت السينما الايرانية عام 2003.

انتهي ** 2342

