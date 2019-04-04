اللواء جعفری: لو لم یكن سد كرخة لغمرت السیول غرب خوزستان

وخلال زیارته التفقدیة لسد كرخة الیوم الاربعاء قال اللواء جعفری فی تصریح صحفی، ان المیاه الداخلة الي هذا السد قد بلغت اقصي حد لها ولو اقضت الحاجة للحیلولة دون حدوث اضرار محتملة سیتم زیادة كمیة المیاه الخارجة من السد.

واضاف، انه خلال لقائنا مع قائد الثورة الاسلامیة مساء امس كان سماحته قلقا علي اهالی محافظة خوزستان وطلب من جمیع المسؤولین الاسراع فی اغاثة المنكوبین بالسیول.

وقال اللواء جعفری، ان السیول تضاءلت فی المنطقة الواقعة شمال سد كرخة ومن المؤمل حل المشاكل قریبا.

واكد بان قوات الحرس الثوری والتعبئة ستقدم الخدمات للمواطنین المنكوبین بالسیول بكل طاقاتها وسیتم تعزیز هذه الخدمات خلال الایام القادمة واضاف، ان قوات الحرس والتعبئة هی فی خدمة المواطنین دوما ونري من واجبنا متي ما اقتضت الحاجة ان نكون الي جانبهم لتوفیر الامن والراحة لهم.

یذكر انه تم قبل 4 ایام اعلان حالة الطوارئ فی محافظة خوزستان تحسبا لسیول متوقعة وتم توظیف وتعبئة جمیع الطاقات لمواجهة ذلك.

جدیر بالاشارة الي ان سد كرخة الترابی الواقع فی شمال محافظة خوزستان یعد اكبر سد فی ایران ومنطقة الشرق الاوسط وكان الحرس الثوری قد انشاه قبل اكثر من 20 عاما.

انتهي ** 2342

