اللواء جعفری: لو لم یكن سد كرخة لغمرت السیول غرب خوزستان

اهواز / 3 نیسان / ابریل /ارنا- اكد القائد العام لحرس الثورة الاسلامیة اللواء محمد علی جعفری بانه لو لم یكن سد كرخة موجودا لغمرت میاه السیول غرب محافظة خوزستان (جنوب غرب).

وخلال زیارته التفقدیة لسد كرخة الیوم الاربعاء قال اللواء جعفری فی تصریح صحفی، ان المیاه الداخلة الي هذا السد قد بلغت اقصي حد لها ولو اقضت الحاجة للحیلولة دون حدوث اضرار محتملة سیتم زیادة كمیة المیاه الخارجة من السد.
واضاف، انه خلال لقائنا مع قائد الثورة الاسلامیة مساء امس كان سماحته قلقا علي اهالی محافظة خوزستان وطلب من جمیع المسؤولین الاسراع فی اغاثة المنكوبین بالسیول.
وقال اللواء جعفری، ان السیول تضاءلت فی المنطقة الواقعة شمال سد كرخة ومن المؤمل حل المشاكل قریبا.
واكد بان قوات الحرس الثوری والتعبئة ستقدم الخدمات للمواطنین المنكوبین بالسیول بكل طاقاتها وسیتم تعزیز هذه الخدمات خلال الایام القادمة واضاف، ان قوات الحرس والتعبئة هی فی خدمة المواطنین دوما ونري من واجبنا متي ما اقتضت الحاجة ان نكون الي جانبهم لتوفیر الامن والراحة لهم.
یذكر انه تم قبل 4 ایام اعلان حالة الطوارئ فی محافظة خوزستان تحسبا لسیول متوقعة وتم توظیف وتعبئة جمیع الطاقات لمواجهة ذلك.
جدیر بالاشارة الي ان سد كرخة الترابی الواقع فی شمال محافظة خوزستان یعد اكبر سد فی ایران ومنطقة الشرق الاوسط وكان الحرس الثوری قد انشاه قبل اكثر من 20 عاما.
انتهي ** 2342



برچسب ها

اجتماعی

قائد الحرس الثوری

سیول

سد کرخة

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

اللواء جعفری: لو لم یكن سد كرخة لغمرت السیول غرب خوزستان

معظم المشاهدات

ظریف ینتقد الاوروبیین لسعیهم لارضاء ترامب بدلا عن التصدی لارهابه الاقتصادی

ظریف ینتقد الاوروبیین لسعیهم لارضاء ترامب بدلا عن التصدی لارهابه الاقتصادی

الادمیرال سیاری: مروحیات الجیش انقذت 500 من اهالی خوزستان

الادمیرال سیاری: مروحیات الجیش انقذت 500 من اهالی خوزستان

استقلال طهران يواصل تعثره في الدوري الايراني الممتاز

بالتعادل امام سايبا

استقلال طهران يواصل تعثره في الدوري الايراني الممتاز

وفاة الممثل الإيراني المخضرم جمشيد مشايخي

وفاة الممثل الإيراني المخضرم جمشيد مشايخي

قائد مقر `كربلاء` للحرس الثوری ینفی تعرضه لمحاولة اغتیال

خلال عملیات الاغاثة للمناطق المنكوبة بالسیول فی خوزستان

قائد مقر 'كربلاء' للحرس الثوری ینفی تعرضه لمحاولة اغتیال

أحدث الأخبار

ظريف: من مسؤوليتنا الضغط علي الاوروبيين وتنبيههم لتعهداتهم

ظريف: من مسؤوليتنا الضغط علي الاوروبيين وتنبيههم لتعهداتهم

قائد مقر `كربلاء` للحرس الثوری ینفی تعرضه لمحاولة اغتیال

خلال عملیات الاغاثة للمناطق المنكوبة بالسیول فی خوزستان

قائد مقر 'كربلاء' للحرس الثوری ینفی تعرضه لمحاولة اغتیال

ظریف ینتقد الاوروبیین لسعیهم لارضاء ترامب بدلا عن التصدی لارهابه الاقتصادی

ظریف ینتقد الاوروبیین لسعیهم لارضاء ترامب بدلا عن التصدی لارهابه الاقتصادی

الادمیرال سیاری: مروحیات الجیش انقذت 500 من اهالی خوزستان

الادمیرال سیاری: مروحیات الجیش انقذت 500 من اهالی خوزستان

استقلال طهران يواصل تعثره في الدوري الايراني الممتاز

بالتعادل امام سايبا

استقلال طهران يواصل تعثره في الدوري الايراني الممتاز

موضوعات مرتبط