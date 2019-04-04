ساحة نقش جهان.. جوهرة أثریة فریدة تتألق جمالا بمدینة إصفهان

وتعكس صورة ناصعة عن الحضارة العریقة وجمال فن العمارة الإیرانی الفرید. وقبل اختیار اصفهان عاصمة لایران ابان حكم الصفویین، كانت هذه الساحة بستانا أصغر بكثیر مما هی علیه الآن، كان یسمي 'نقش جهان' والذی یعنی (نموذج أو مثال العالم)، وبعدما نقل شاه عباس الصفوی عاصمة حكومته من قزوین الي إصفهان، أمر بتوسیعه لتظهر الساحة علي شكلها الحالی فی العام 1046 ق/1636 م. ویحد ساحة نقش جهان من الجنوب الجامع العباسی أو مسجد الشاه المعروف الیوم باسم (مسجد الامام) ومن الشرق مسجد الشیخ لطف الله ومن الغرب قصر عالی قابو ومن الشمال بوابة 'قیصریة' المؤدیة الي سوق إصفهان العتیقة.

وتبلغ مساحة نقش جهان نحو 85 ألف متر مربع. كانت فی عهد شاه عباس الاول وخلفائه من السلالة الصفویة، مكاناً لممارسة لعبة الصولجان (الجوكان) والاستعراضات العسكریة للجیش الصفوی وكذلك اقامة مختلف العروض والاحتفالیات. هذا وتوجد بوابتان من الحجر فی شمال وجنوب هذه الساحة، ترویان ما شهدت (نقش جهان) من لعبة الصولجان فی تلك الحقبة. یبلغ طول الساحة من الشمال الي الجنوب 500 متر وعرضها حوالی 165 متراً.

كانت ساحة نقش جهان شاهدة علي كثیر من الأحداث التی مرت بایران علي مدي القرون الاربعة الاخیرة، وتتعلق ذكریات حیاة الشاه عباس الاول وخلفائه من بعده حتي أواخر العصر الصفوی بهذه الساحة التاریخیة الكبیرة.

كانت نقش جهان فی القرن الحادی عشر الهجری القمری (أی فی القرن السابع عشر المیلادی) فی عداد اكبر الساحات العالمیة، لذلك كانت تقام الأسواق الواسعة ایام الجمعة فی نقش جهان.

وان ساحة نقش جهان من اول المعالم الأثریة فی ایران، التی أدرجت علي قائمة التراث العالمی لمنظمة الأمم المتحدة للتربیة والعلم والثقافة (الیونسكو).

إنتهی**أ م د

