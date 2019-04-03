روحانی: منع أمیركا وصول المساعدات الدولیة الي المنكوبین فی إیران جریمة غیر مسبوقة

وجاءت تصریحات روحانی، خلال لقائه الیوم الأربعاء عددا من الوزراء ونواب مجلس الشوري الإسلامی بمناسبة عید المبعث النبوی الشریف.

وأوعز روحانی الي وزارة الخارجیة والجهات القانونیة المعنیة فی البلاد بمتابعة أسباب هذا الموضوع، انه لماذا لا یمكن حتي للإیرانیین المقیمین فی الخارج إرسال مساعداتهم الي مواطنیهم فی إیران فی مثل هذه الظروف.

وثمن روحانی خلال اللقاء الدور المرموق الذی أبداه أبناء الشعب الي جانب قوات الإنقاذ والإغاثة بجمعیة الهلال الأحمر الإیرانیة فی مساعدة المنكوبین بالفیضانات وذلك فی ظروف جویة سیئة وعالیة الخطورة، كما أعرب عن شكره وتقدیره للجهود الحثیثة التی بذلها الوزراء والمحافظین وحكام المدن والقري وكافة المسؤولین فی الأجهزة الحكومیة علي مختلف المستویات من أجل معالجة أزمة الفیضانات وإغاثة المنكوبین.

وأكد روحانی مرة أخري، أن الحكومة وبكل ما لدیها من قوة تعمل علي إسداء الخدمات للمتضررین بالفیضانات وستبذل قصاري جهدها للتعویض عن الخسائر اللاحقة بهم.

إنتهی**أ م د

