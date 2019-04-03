السفیر الایرانی فی لندن : امریكا عاجزة عن حل معضلة الفیضانات فی عدد من ولایاتها

وكان وزیر الخارجیة الامریكی، ادعي بان 'امریكا مستعدة للتعاون مع الاتحاد العالمی للصلیب الاحمر والهلال الاحمر لیتم تسلیم الاموال الي جمعیة الهلال الاحمر الایرانیة من اجل ایصال المساعدات واغاثة منكوبی السیول فی ایران'.

وزعم بومبیو ایضا، انه 'لاعلاقة بین معضلة السیل فی ایران مع الاسباب الخارجیة، وانما تنبع من سوء الادارة فی مجال التخطیط الحضری وانعدام الجاهزیة لمواجهة الازمة'.

فی سیاق متصل، اكد وزیر الخارجیة 'محمد جواد ظریف' انه 'ینبغی علی الولایات المتحدة ان تقر بالمسؤولیة فی ارهابها الاقتصادی'.

وفی تغریدة له ایضا، ردّ ظریف علي مزاعم بومبیو هذه؛ واصفا ایاها بانها مزیفة، ومستدلا بتصریحات رئیس اللجنة الدولیة للصلیب الاحمر، قوله ان 'جمعیة الهلال الاحمر الایرانیة غیر قادرة علی تسلم ای مبالغ مالیة جراء الحظر الامریكی الجائر'.

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