ردا علي مزاعم بومبیو؛

السفیر الایرانی فی لندن : امریكا عاجزة عن حل معضلة الفیضانات فی عدد من ولایاتها

لندن / 3 نیسان / ابریل / ارنا- علٌق السفیر الایرانی فی بریطانیا حمید بعیدی نجاد، علي مزاعم وزیر الخارجیة الامریكی مایك بومبیو الذی عزا احداث السیول الاخیرة فی ایران الي 'سوء ادارة المسؤولین الایرانیین'؛ واصفا هذه المزاعم فی تغریدة له بانها 'مشینة'، ومشیرا الي ان 'امریكا لم تستطع العثور علي حلّ للفیضانات الواسعة الي تغمر منذ شهر عددا من ولایاتها الكبري'.

وكان وزیر الخارجیة الامریكی، ادعي بان 'امریكا مستعدة للتعاون مع الاتحاد العالمی للصلیب الاحمر والهلال الاحمر لیتم تسلیم الاموال الي جمعیة الهلال الاحمر الایرانیة من اجل ایصال المساعدات واغاثة منكوبی السیول فی ایران'.
وزعم بومبیو ایضا، انه 'لاعلاقة بین معضلة السیل فی ایران مع الاسباب الخارجیة، وانما تنبع من سوء الادارة فی مجال التخطیط الحضری وانعدام الجاهزیة لمواجهة الازمة'.
فی سیاق متصل، اكد وزیر الخارجیة 'محمد جواد ظریف' انه 'ینبغی علی الولایات المتحدة ان تقر بالمسؤولیة فی ارهابها الاقتصادی'.
وفی تغریدة له ایضا، ردّ ظریف علي مزاعم بومبیو هذه؛ واصفا ایاها بانها مزیفة، ومستدلا بتصریحات رئیس اللجنة الدولیة للصلیب الاحمر، قوله ان 'جمعیة الهلال الاحمر الایرانیة غیر قادرة علی تسلم ای مبالغ مالیة جراء الحظر الامریكی الجائر'.
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السفیر الایرانی فی لندن : امریكا عاجزة عن حل معضلة الفیضانات فی عدد من ولایاتها

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السفیر الایرانی فی لندن : امریكا عاجزة عن حل معضلة الفیضانات فی عدد من ولایاتها

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السفیر الایرانی فی لندن : امریكا عاجزة عن حل معضلة الفیضانات فی عدد من ولایاتها

ردا علي مزاعم بومبیو؛

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