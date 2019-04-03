أكثر من 5 ملايين زائر شاركوا بذكري استشهاد الامام الكاظم (عليه السلام)

وذكر الامين العام للعتبة الكاظمة المقدسة 'جمال عبد الرسول الدباغ'، أن 'عدد الزائرين بلغ خلال أسبوع ولغاية الساعة 12 من ظهر الثلاثاء 5 ملايين و150 الف زائر ونتوقع ارتفاع هذا الرقم'.

وأضاف : لا توجد لدينا احصائية دقيقة لاعداد الزوار العرب والاجانب، ولدينا فريق احصائي متخصص في مداخل المدينة والعتبة المقدسة.

الي ذلك، أعلن الحشد الشعبي نجاح خطته الأمنية والخدمية الخاصة بالزيارة، فيما أكد انه شارك بـ66 موكبا تابعاً لألويته ومديرياته.

في سياق متصل صرح قائد عمليات بغداد 'الفريق الركن جليل الربيعي'، بنجاح الخطة الأمنية الخاصة بزيارة ذكري استشهاد الإمام الكاظم (عليه السلام) التي صادفت الثلاثاء.

وقال الربيعي خلال مؤتمر صحفي : ان الامور جيدة جداً ولم نسجل أي خرق أمني في الزيارة كون الخطط مدروسة، والحياة الطبيعية بدأت تعود الي بغداد.

وأضاف : هذه الزيارة هي أكثر تنظيماً عن السنوات الماضية بتعاون الزائرين والمواطنين مع القوات الامنية والتنسيق الكبير مع المواكب والحشد الشعبي والوزارات المساندة من النقل والصحة وأمانة بغداد ووزارة التجارة والجهات الاخري.

ولفت القائد الامني العراقي الي القول : لقد استخدمنا العجلات العسكرية في نقل الزائرين بأوقات متأخرة مساءً واعتمدنا علي النقل الخاص لسهولة نقل الزائرين؛ منوها بأن 'الحشد الشعبي قدم دعما لوجستيا في الخطة الأمنية ونشكر وسائل الإعلام وقمنا بتسهيل مهمتها في تغطية وقائع الزيارة'.

انتهي** ع ص/ ح ع **

