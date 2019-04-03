یجب اعفاء المساعدات الانسانیة عن كافة انواع الحظر

وقالت السیدة فیوتی خلال الاتصال ان الامم المتحدة مستعدة لتقدیم جمیع انواع الدعم والتعاون فی هذا الخصوص.

الي ذلك، اثني سفیر الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة لدي منظمة الامم المتحدة علي رسالة الامین العام لهذه المنظمة الدولیة، قائلا : ان الشعب والحكومة فی ایران یبذلان من خلال التعاون والتآلف، قصاري الجهود لمواجهة هذه الكارثة؛ وبطبیعة الحال یرحبّان بأی اقتراح فیما یخص التعاون والمساعدات الدولیة.

واعرب آل حبیب عن اسفه، من ان الحظر اللاقانونی والاحادی الامریكی حال دون ایصال المساعدات الانسانیة من جانب المنظمات الدولیة المعنیة الي ایران؛ داعیا الامم المتحدة الي اتخاذ اجراءات قبال ذلك.

انتهي ** ح ع

