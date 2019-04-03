امانو : ليس هناك اي انحراف في نشاطات ايران النووية

نيويورك / 3 نيسان / ابريل / ارنا – جدّد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية 'يوكيا امانو' تاكيده علي تنفيذ ايران لتعهداتها في اطار الاتفاق النووي، قائلا : انه منذ العام 2009 لم يلاحظ اي انحراف في نشاطات ايران النووية.

جاءت تصريحات امانو هذه خلال اجتماع مجلس الامن الدولي، الثلاثاء، والذي عقد بناء علي اقتراح المانيا، فيما يخص اتفاقية 'ان بي تي' بشان حظر انتشار الأسلحة النووية.
واضاف امانو : ان نشاطات ايران وكوريا الشمالية النووية مازالت مدرجة علي جدول اعمال الوكالة الدولية للطاقة النووية، وهي تركز منذ العام 2002 لحد الان علي النشاطات الذرية الايرانية.
ولفت المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية الي أن مفتشي الوكالة تمكنوا من الوصول إلي جميع المواقع والمراكز الضرورية في إيران؛ مردفا انه 'من الضروري أن تواصل إيران الوفاء بالتزاماتها'.
وتابع أمانو : إن الوكالة تواصل التحقيق في عدم انحراف المواد النووية التي اعلنت عنها ايران بموجب اتفاقية الضمانات؛ ولا تزال تقييمات عدم وجود المواد والأنشطة غير القانونية في إيران مستمرة.
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امانو : ليس هناك اي انحراف في نشاطات ايران النووية

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امانو : ليس هناك اي انحراف في نشاطات ايران النووية

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