ظريف : علي امريكا ان تقرّ بالمسؤولية قبال ارهابها الاقتصادي

وفي تغريدة نشرها (الثلاثاء) عبر حسابه بموقع تويتر، اذ رفض ظريف مزاعم بومبيو هذه، اكد ان 'الخبر المزيف (هو) : مزاعم السيد بومبيو بشأن استعداد الولايات المتحدة لدعم الاتحاد الدولي للصليب الاحمر والهلال الاحمر الذي بإمكانه ايصال الاموال الي جمعية الهلال الاحمر الايرانية'.

و'الخبر الحقيقي هو : انه وفقا لتصريحات رئيس اللجنة الدولية للصليب الاحمر، فإن جمعية الهلال الاحمر الايرانية غير قادرة علي تسلم اي مبالغ مالية جراء الحظر الامريكي الجائر'.

'علي الولايات المتحدة ان تقر بالمسؤولية قبال ارههابها الاقتصادي'.

انتهي ** ح ع

