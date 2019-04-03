قائد الثورة یؤكد ضرورة مواصلة تجنید كافة الامكانیات لرفع مشاكل المنكوبین بالفیضانات

جاء ذلك خلال الاجتماع الخاص الذی عقد عصر الیوم الثلاثاء برعایة قائد الثورة الاسلامیة لمناقشة عملیات الاغاثة فی المناطق المنكوبة بالسیول وبحضور النائب الاول لرئیس الجمهوریة اسحاق جهانغیری، وعدد من أعضاء مجلس الوزراء، ورئیس هیئة الاركان العامة للقوات المسلحة، وقادة الحرس الثوری، وجیش الجمهوریة الاسلامیة، وقادة القوات البریة والبحریة، وقوي الأمن الداخلی، والتعبئة، والمسؤولین بلجنة إدارة الأزمات، وكافة الأجهزة المعنیة بالإغاثة وتقدیم المساعدات، حیث اطلع سماحته تقاریر المسؤولین التنفیذیین والعسكریین حول اخر تطورات الاوضاع فی المناطق المنكوبة بالسیول والاجراءات المتخذه لاسكان المنكوبین ومتابعة مشاكل المواطنین والقرارات المتخذه بهدف التعویض عن الخسائر فی قطاعات الاسكان والزراعة والمواشی والبني التحتیة وكذلك سیر احتواء الاوضاع فی الایام المقبلة فی بعض المحافظات وقال سماحته، ان ایصال الخدمات والتنسیق بین القطاعات المختلفة والاندفاع لتقدیم الخدمات والروح التعبویة لدي المواطنین فی كارثة السیول الاخیرة التی شهدتها عدة محافظات فی البلاد كانت جلیة جدا ولكن ینبغی متابعة جمیع القرارات والاجراءات اللازمة بشكل جاد وصولا الي رفع المشاكل ومعاناة المواطنین المتضررین.

وثمن قائد الثورة الاسلامیة التقاریر التی عرضت فی هذا الاجتماع وقال ان الخدمات المقدمة والتنسیق بین الاجهزة المعنیة وتواجد المسؤولین الكبار والقادة العسكریین فی قلب الحدث وفی المناطق المنكوبة والمتضررة تعد من النقاط الجدیرة بالاهتمام فی هذه الكارثة.

واوضح ایة الله السید علی الخامنئی انه الي جانب هذه الملاحظات هناك موضوع اهم ایضا وهو قضیة الوقایة من الاضرار والخسائر والتی كان ینبغی التحسب لها من قبل .

وافاد بانه وبعیدا عن الاضرار فان موضوع الصدمات النفسیة والروحیة الناجمة عن الكوارث الطبیعیة بما فی ذلك السیول لها تبعات بعیدة الأمد ومن هنا ینبغی التخطیط للحد من تبعات الصدمات الروحیة والخسائر الي ادني ما یمكن .

واعتبر قائد الثورة الاسلامیة كری الانهار والسدود والاهتمام بضفاف الانهار ومستجمعات المیاه (أحواض التصریف) وحمایة المراتع والغابات بانها من القضایا المهمة للغایة مؤكدا ان هذه الكارثة ینبغی ان تكون درسا لناخذه بعین الاعتبار فی المشاریع المستقبلیة المختلفة بما فیها بناء السدود والطرق والسكك الحدیدیة وبناء المدن ویجب الأخذ بنظر الإعتبار كافة الابعاد ودراسة الاوضاع المستقبلیة بشكل شامل.

وشدد سماحته علي ضرورة متابعة القرارات المتخذة بشأن كارثة السیول فی المحافظات المختلفة بصورة جادة وقال انه فی الاحداث الاخیرة قدم الشعب حقیقة دعمه ومساعداته وان الروح التعبویة لدي المواطنین لتقدیم الخدمات كانت متمیزة ومن الضروری ان یجری استثمار هذا الاندفاع الي جانب التعاون الجید الذی شهدناه بین المواطین والمسؤولین.

وفی الختام اشاد سماحته باداء الاجهزة المختلفة وقال انه فی قضیة السیول الاخیرة كان اداء مؤسسة الاذاعة والتلفزیون اداء متمیزا بالفعل.

هذا وقدم فی مستهل الاجتماع وقبیل تصریحات قائد الثورة الاسلامیة، كل من النائب الاول لرئیس الجمهوریة ووزیر الداخلیة ووزیر الطاقة ورئیس الاركان العامة للقوات المسلحة تقاریر عن اخر تطورات الاوضاع فی المناطق المتضررة بالسیول والاجراءات المتخذه والخدمات المقدمة للمواطنین .

واوضح النائب الاول لرئیس الجمهوریة ان السیول الاخیرة كانت غیر مسبوقة وان مواجهتها كانت علي صعید 24 محافظة وقال انه فی هذه الكارثة جندت جمیع الاجهزة والمسؤولین كافة طاقاتها فی خدمة ادارة الازمة .

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