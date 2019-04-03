الإیرانیون المقیمون فی روسیا ینضمون الي حملة دعم المنكوبین بالفیضانات

موسكو/2 نیسان/أبریل/إرنا- إنضم الإیرانیون المقیمون فی روسیا الي حملة دعم المنكوبین، جراء وقوع الفیضانات فی العدید من المحافظات الإیرانیة خلال الأیام الماضیة.

ووفقا لما أفادت السفارة الإیرانیة فی روسیا، وفی أعقاب وقوع كارثة الفیضانات فی العدید من المحافظات الإیرانیة، هب المواطنون الإیرانیون المقیمون فی روسیا لتقدیم مساعداتهم المالیة الي المنكوبین، الي جانب المواطنین الإیرانیین الآخرین المقیمین داخل البلاد وخارجها فی أنحاء العالم.
وسیتم تقدیم هذه المساعدات الي جمعیة الهلال الأحمر الإیرانیة الإسلامیة من أجل توفیر المعدات اللازمة للمتضررین بالفیضانات.
یذكر، ان الامطار التی بدأت بالهطول بغزارة فی العدید من محافظات البلاد بالتزامن مع حلول العام الایرانی الجدید (21 اذار / مارس 2019)، ادت الی وقوع فیضانات مدمرة أدت الي وفاة 57 شخصا وإصابة 478 آخرین، حسبما أعلن حتي الآن وخسائر كبیرة فی الممتلكات.
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الإیرانیون المقیمون فی روسیا ینضمون الي حملة دعم المنكوبین بالفیضانات

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