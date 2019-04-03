خاص إرنا؛

مدير الآلية المالية الأوروبية مع إيران يزور لندن

لندن/2 نيسان/أبريل/إرنا- يزور لندن قريبا، 'بر فيشر' مدير الآلية المالية الأوروبية لدعم التبادل التجاري بين إيران وأوروبا المعروفة بـ'إينستكس'، بهدف المشاركة في إجتماع يحضره عدد من رجال الأعمال وممثلي الشركات التجارية وأصحاب رؤوس الأموال الي جانب مسؤولين حكوميين في بريطانيا.

وقال مصدر مطلع لم يرغب في تسميته لمراسل إرنا اليوم الثلاثاء، ان هذا الإجتماع سيعقد أواسط الشهر الحالي وسيقدم فيشر خلاله شرحا حول طريقة عمل الإينستكس.
وعزي المصدر ذاته، إقامة هذا الإجتماع الذي تم التنسيق له من قبل وزارة التجارة الدولية البريطانية وغرفة التجارة الإيرانية-البريطانية، الي إزالة هواجس الشركات البريطانية فيما يخص إجراء المعاملات المالية مع إيران.
يذكر، ان وزراء خارجية المانيا وبريطانيا وفرنسا قد اعلنوا رسمياً في 31 كانون الثاني/يناير 2019 خلال مؤتمر صحفي مشترك بعد اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي في بوخارست عن اطلاق الآلية المالية الاوروبية الخاصة للتعاون مع ايران (اينستكس).
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مدير الآلية المالية الأوروبية مع إيران يزور لندن

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