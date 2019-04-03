مدينة الكاظمية تستقبل الحشود المليونية في زيارة ذكري استشهاد الامام الكاظم (ع)

وأعلنت قيادة عمليات بغداد، الخميس الماضي عن التفاصيل الكاملة لخطة تأمين زيارة ذكري استشهاد الامام الكاظم (ع)، والمتضمنة تقسيم مدينة الكاظمية الي عدة اطواق امنية لحماية الزائرين مع منع حركة الدراجات النارية فيها وستؤمن الاجواء طائرات مسيرة، وذلك وفقا لما أوردته وكالات الأنباء العراقية.

وقال قائد عمليات بغداد اللواء الركن جليل الربيعي خلال مؤتمر صحفي، انه سيتم فتح جميع الطرق في بغداد ما عدا المؤدية الي المدينة وإبقاء جسر 14 رمضان مفتوحاً، فيما تم اغلاق جسري الصرافية والائمة.

وصاحبت أجواء الزيارة الرجبية أمطار بعد اعلان الهيأة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، عن طقس غائم جزئيا واحياناً غائم مع تساقط زخات مطر خفيفة ومتوسطة الشدة اضافة الي، حدوث عواصف رعدية وتصاعد الغبار في بعض الاماكن منها، وانخفاض في درجات الحرارة عدة درجات.

هذا وستنتهي مراسيم الزيارة بالتشييع الرمزي لنعش الإمام الكاظم (عليه السلام).

يشار الي أن مجلس الوزراء كان قد أعلن اليوم الثلاثاء، عطلة رسمية في العاصمة فقط، بالتزامن مع الزيارة كما أعلنت عدة محافظات أخري قراراً مشابهاً.

إنتهي**أ م د

