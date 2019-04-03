اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر: الحظر حال دون إرسال المساعدات الإنسانیة الي إیران

نیویورك/2 نیسان/أبریل/إرنا- إنتقد رئیس اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر 'بیتر ماوریر' تسییس عملیة تقدیم المساعدات الإنسانیة؛ قائلا ان أنواع الحظر المفروض (علي إیران)، حال دون تقدیم المساعدات الإنسانیة المحایدة والنزیهة.

وخلال إجتماع مجلس الأمن مساء أمس الإثنین الذی تمحور حول موضوع 'الحقوق الإنسانیة الدولیة'، أضاف ماوریر، 'ان فی الكثیر من أنحاء العالم، باتت أجواء العملیات الإنسانیة المحایدة، عرضة للتهدید'.
وتابع، انه 'یتم الیوم تجاهل الكرامة الإنسانیة، وان تنفیذ القانون أصبح مثارا للتساؤلات، والمساعدات الإنسانیة باتت تسیس أو تستخدم كأداة لدفع الأهداف سیاسیة أی تسلب من الناس قسرا بهدف السیطرة علیهم'.
یذكر، ان الامطار الغزیرة التی بدأت بالهطول فی العدید من محافظات البلاد بالتزامن مع حلول العام الایرانی الجدید (21 اذار / مارس 2019)، ادت الی وقوع فیضانات مدمرة وخسائر فی الارواح والممتلكات.
إنتهی**أ م د



برچسب ها

سیاسی

اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر

المساعدات الإنسانیة

الحظر المفروض

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر: الحظر حال دون إرسال المساعدات الإنسانیة الي إیران

معظم المشاهدات

امانو : ليس هناك اي انحراف في نشاطات ايران النووية

امانو : ليس هناك اي انحراف في نشاطات ايران النووية

ظريف : علي امريكا ان تقرّ بالمسؤولية قبال ارهابها الاقتصادي

ردا علي مزاعم بومبيو بشأن مساعدة منكوبي السيول؛

ظريف : علي امريكا ان تقرّ بالمسؤولية قبال ارهابها الاقتصادي

قائد الثورة یؤكد ضرورة مواصلة تجنید كافة الامكانیات لرفع مشاكل المنكوبین بالفیضانات

قائد الثورة یؤكد ضرورة مواصلة تجنید كافة الامكانیات لرفع مشاكل المنكوبین بالفیضانات

الصین تعرب عن تعاطفها مع المنكوبین بالفیضانات فی إیران

الصین تعرب عن تعاطفها مع المنكوبین بالفیضانات فی إیران

ايران تطالب المجتمع الدولي بالتصدي الحاسم لمخطط الـ اسلاموفوبيا

ايران تطالب المجتمع الدولي بالتصدي الحاسم لمخطط الـ اسلاموفوبيا

أحدث الأخبار

رضائي : ينغبي تجنيد كافة الطاقات للحدّ من الاضرار الناجمة عن السيول

رضائي : ينغبي تجنيد كافة الطاقات للحدّ من الاضرار الناجمة عن السيول

ايران تطالب المجتمع الدولي بالتصدي الحاسم لمخطط الـ اسلاموفوبيا

ايران تطالب المجتمع الدولي بالتصدي الحاسم لمخطط الـ اسلاموفوبيا

امانو : ليس هناك اي انحراف في نشاطات ايران النووية

امانو : ليس هناك اي انحراف في نشاطات ايران النووية

ظريف : علي امريكا ان تقرّ بالمسؤولية قبال ارهابها الاقتصادي

ردا علي مزاعم بومبيو بشأن مساعدة منكوبي السيول؛

ظريف : علي امريكا ان تقرّ بالمسؤولية قبال ارهابها الاقتصادي

قائد الثورة یؤكد ضرورة مواصلة تجنید كافة الامكانیات لرفع مشاكل المنكوبین بالفیضانات

قائد الثورة یؤكد ضرورة مواصلة تجنید كافة الامكانیات لرفع مشاكل المنكوبین بالفیضانات

موضوعات مرتبط