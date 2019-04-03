اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر: الحظر حال دون إرسال المساعدات الإنسانیة الي إیران

وخلال إجتماع مجلس الأمن مساء أمس الإثنین الذی تمحور حول موضوع 'الحقوق الإنسانیة الدولیة'، أضاف ماوریر، 'ان فی الكثیر من أنحاء العالم، باتت أجواء العملیات الإنسانیة المحایدة، عرضة للتهدید'.

وتابع، انه 'یتم الیوم تجاهل الكرامة الإنسانیة، وان تنفیذ القانون أصبح مثارا للتساؤلات، والمساعدات الإنسانیة باتت تسیس أو تستخدم كأداة لدفع الأهداف سیاسیة أی تسلب من الناس قسرا بهدف السیطرة علیهم'.

یذكر، ان الامطار الغزیرة التی بدأت بالهطول فی العدید من محافظات البلاد بالتزامن مع حلول العام الایرانی الجدید (21 اذار / مارس 2019)، ادت الی وقوع فیضانات مدمرة وخسائر فی الارواح والممتلكات.

إنتهی**أ م د

