خلال تقريرها الربع السنوي الأخير؛

الوكالة الدولية للطاقة الذرية تؤكد مرة أخري إلتزام إيران بتعهداتها في إطار الإتفاق النووي

طهران/2 نيسان/أبريل/إرنا- نشرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقريرها الربع السنوي الأخير، وأكدت خلاله مرة أخري إلتزام إيران بتعهداتها في إطار الإتفاق النووي وذلك علي الرغم من تهديدات أميركا بإعادة فرض الحظر عليها.

وبعد أيام قلائل من نشر تصريحات رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية 'يوكيا أمانو' في الرابع من مارس الماضي، قامت الوكالة بنشر تقريرها الربع السنوي الجديد في تأييد إلتزام إيران بالإتفاق النووي.
وجاء ذلك في الوقت الذي، هددت فيه أميركا إيران مؤخرا بفرض مزيد من الحظر عليها.
وينص تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية علي 'ان الوكالة التي لديها إمكانية الوصول إلي جميع المنشآت النووية الإيرانية، ما زالت تؤكد التزام هذا البلد بالاتفاق النووي'.
وقد صرح أمانو في وقت سابق، 'ان إيران ملتزمة بتعهداتها المترتبة علي الإتفاق النووي، ونحن نحذر الدول التي ترغب في إلغاء هذا الاتفاق'.
وفي ذات السياق، قال أمانو علي هامش اجتماع مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي انعقد في الرابع من مارس الماضي، 'إن بعض الدول تحاول تقويض نشاطات إيران في سياق الإتفاق النووي، لكننا نؤكد من جديد أن إيران تواصل الوفاء بالتزاماتها في إطار الاتفاق'.
وعلي الرغم من تأكيد وفاء إيران بالتزاماتها، إنسحبت الحكومة الأمريكية من الإتفاق النووي مع إيران في العام الماضي، وأعادت الحظر علي طهران.
وعلي الرغم من إنسحاب أميركا من الإتفاق النووي، فان الأطراف الأخري للإتفاق، أي الدول الأوروبية الثلاث (بريطانيا وفرنسا وألمانيا)، بالإضافة إلي روسيا والصين الحائزتين علي 'حق النقض' (الفيتو) في مجلس الأمن، تتطلع الي الحفاظ علي الإتفاق النووي.
إنتهي**أ م د



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الوكالة الدولية للطاقة الذرية تؤكد مرة أخري إلتزام إيران بتعهداتها في إطار الإتفاق النووي

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