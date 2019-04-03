خلال برقية بعثها الي نظيره التركي؛

روحاني يهنئ بنجاح الإنتخابات البلدية في تركيا

طهران/2 نيسان/أبريل/إرنا- بعث رئيس الجمهورية حجة الإسلام حسن روحاني برقية الي نظيره التركي رجب طيب أردوغان، هنأ خلالها تركيا قيادة وشعبا بنجاح الإنتخابات البلدية التي أقيمت بمشاركة شعبية حاشدة في هذا البلد.

واعتبر روحاني خلال برقية تهنئته نجاح الإنتخابات البلدية التركية بأنها تدل بوضوح علي مشاركة الشعب في تقرير مصيره وسيادة الديمقراطية في تركيا.
وسأل الباري تعالي للشعب التركي الصديق والشقيق دوام السعادة والشموخ.
إنتهي**أ م د



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رجب طيب أردوغان

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روحاني يهنئ بنجاح الإنتخابات البلدية في تركيا

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