روحاني يهنئ بنجاح الإنتخابات البلدية في تركيا

واعتبر روحاني خلال برقية تهنئته نجاح الإنتخابات البلدية التركية بأنها تدل بوضوح علي مشاركة الشعب في تقرير مصيره وسيادة الديمقراطية في تركيا.

وسأل الباري تعالي للشعب التركي الصديق والشقيق دوام السعادة والشموخ.

إنتهي**أ م د

