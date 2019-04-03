إیران وروسیا تواصلان تعاونهما فی قطاع النفط

وحضر الإجتماع الذی انعقد بمقر وزارة الطاقة الروسیة، سفیر الجمهوریة الإسلامیة فی موسكو 'مهدی سنائی'.

وتطرق الجانبان الي المواضیع ذات الصلة بالتعاون الثنائی بین البلدین فی مختلف المجالات بما فی ذلك مجال الوقود والطاقة؛ كما بحثا الأوضاع فی سوق النفط الدولی والتعاون الثنائی فی إطار 'أوبك بلس' (أعضاء الأوبك والمنتجین غیر الأعضاء)

وصرح وزیر الطاقة الروسی، ان العلاقات الإیرانیة-الروسیة تتطور وفقا لبرنامج محدد؛ مضیفا 'نحن نتابع بصورة جادة تنفیذ السیاسات المحددة من قبل رئیسی البلدین من أجل النهوض بالتعاون الثنائی.



وأضاف، ان روسیا تعمل علي تعزیز الأسس القانونیة وتنفیذ مشاریع أساسیة فی مجال الإستثمار بین البلدین.

ونوفاك الذی یترأس الجانب الروسی للجنة التعاون الإقتصادی والتجاری المشتركة بین إیران وروسیا، أعرب عن سروره حیال تعزیز العلاقات بین البلدین بصورة شاملة لا سیما فی مجال النفط والطاقة.

وصرح، أن الرئیسین الروسی والإیرانی عازمان علي النهوض بالعلاقات الثنائیة أكثر فأكثر؛ مؤكدا أنه 'علینا جمیعا أن نمضی قدما فی هذا المسار'؛ وأكد انه سیتم تعزیز التعاون بین روسیا وإیران؛ مشیرا الي مباحثاته مع الجانب الإیرانی حول تطویر الحقول النفطیة (الإیرانیة).

وتابع وزیر الطاقة الروسی، انه 'سیكون هناك تعاون مع الأصدقاء الإیرانیین فی إطر متعددة الأطراف وفی الخطوة الأولي سیكون فی إطار تنفیذ الإتفاقات علي صعید أوبك بلس ومجموعة الدول المصدرة للغاز.

كما أعلن وزیر الطاقة الروسی، انه من المقرر عقد الإجتماع الخامس عشر للجنة التعاون الإقتصادی والتجاری المشتركة بین روسیا وإیران فی الـ18 من حزیران/یونیو المقبل بمدینة إصفهان الإیرانیة.

وفی سیاق متصل، قال زنكنه فی تصریح له للمراسلین فی ختام اللقاء، ان المباحثات مع الجانب الروسی أجریت حول محورین رئیسین وهی العلاقات الثنائیة بین إیران وروسیا فی مجالات النفط والطاقة ووضع سوق النفط العالمی.

وفیما أشار الي أن المباحثات الثنائیة، تناولت كذلك الحظر الأمیركی المفروض، أضاف زنكنه، ان أمیركا فرضت العدید من أنواع الحظر اللا قانونی علي الدول الكبري الثلاث المنتجة للنفط بالعالم؛ إیران وروسیا وفنزویلا وقد أدي هذا إلي زعزعة استقرار السوق علي المدي المتوسط والبعید، الأمر الذی سیكون مصدر قلق لمستهلكی النفط.

وفیما یخص الآلیة المالیة الأوروبیة لتسهیل العلاقات المالیة مع إیران فی إطار الإتفاق النووی، صرح وزیر النفط: ان إیران كانت تتوقع أكثر من ذلك من الأوروبیین؛ معربا عن أمله فی أن تكون الآلیة المالیة الحالیة فاعلة ومجدیة.

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