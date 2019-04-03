نبیه بری یزور المرجع الدینی السید علی السیستانی فی النجف الاشرف

وكان بری قد وصل الي النجف صباح الیوم الاثنین، وكان فی استقباله النائب حسن العاقولی عضو لجنة العلاقات الخارجیة النیابیة ومحافظ النجف لؤی الیساری.

وجري لرئیس مجلس النواب اللبنانی والوفد المرافق له استقبال رسمی فی مطار النجف الدولی، ورحب العاقولی ببری فی زیارته إلي العراق والي النجف الاشرف، مشیرا إلي العلاقات الوثیقة القائمة بین البلدین الشقیقین العراق ولبنان.

من جانبه، عبر رئیس مجلس النواب اللبنانی عن سعادته بزیارة العراق والنجف الاشرف مشیدا بعمق العلاقات بین الشعبین والبلدین الشقیقین.

وبعد ان تشرف رئیس مجلس النواب اللبنانی بزیارة مرقد الإمام علی (علیه السلام)، قام بزیارة المرجع الدینی الاعلي فی النجف الاشرف سماحة آیة الله العظمي السید علی السیستانی.

وكان رئیس البرلمان اللبنانی نبیه بری قد وصل الي العاصمة بغداد ظهر أمس الاحد فی زیارة رسمیة تستمر حتي 5 نیسان یجری خلالها مباحثات حول اهم قضایا المنطقة ومواقف لبنان والعراق بشأنها وقام فی إطارها بزیارة محافظتی كربلاء المقدسة والنجف الاشرف.

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