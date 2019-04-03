مجلس الوزراء العراقي يؤكد الغاء رسوم التأشيرات مع ايران بدءًا من اليوم

وذكر بيان للأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي 'وافق مجلس الوزراء علي تصفير رسوم سمات الدخول لمواطني الجمهورية الاسلامية الإيرانية مع مراعاة مبدأ المقابلة بالمثل استنادا الي احكام المادة 36 من قانون إقامة الأجانب رقم 76 لسنة 2017 بدءا من تاريخ 1/4/2019'.

وأضاف البيان 'كما تمت الموافقة علي تصفير الأجور المأخوذة لهيأة السياحة عن المجاميع السياحية القادمة من جمهورية إيران الإسلامية المحددة بقرار مجلس الوزراء رقم 279 لسنة 2018'.

وكانت السفارة الإيرانية في بغداد، أوضحت أمس قرار إصدارها تأشيرات الدخول المجانية للعراقيين الراغبين بالسفر الي إيران.

وذكر بيان للسفارة الايرانية أعلنت فيه عن 'مباشرتها وجميع قنصليات الجمهورية الإسلامية في العراق بإصدار تأشيرات مجانية للرعايا العراقيين الذين يعتزمون السفر الي إيران إعتبارا من يوم الإثنين 1 نيسان/أبريل'.

وأشارت السفارة الإيرانية الي، ان 'كافة أنواع تأشيرات الدخول، ستكون مجانية للعراقيين ولن يتم أخذ أية رسوم أخري بهذا الصدد'.

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