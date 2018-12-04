محلل اميركي: الاختبار الصاروخي الايراني لا ينتهك القرار 2231

نيويورك / 4 كانون الاول/ ديسمبر /ارنا-
اعتبر المدير التنفيذي للمؤسسة الدولية للدراسات الاستراتيجية الاميركية مارك فيتزباتريك، المزاعم الاميركية الجديدة حول الصواريخ الايرانية بانها ناجمة عن ضعف مكاسب واشنطن في الحرب الاقتصادية والنفسية، مؤكد بان هذه الاختبارات لا تعد انتهاكا للقرار 2231 الصادر عن مجلس الامن الدولي.

وفي مقال نشره في الموقع الالكتروني للمؤسسة ادعي فيتزباتريك، بان هذه الاختبارات استفزازية وكتب، ان القرار 2231 الصادر عن مجلس الامن الدولي 'يدعو' فقط لعدم اختبار صواريخ مصممة لحمل رؤوس نووية.
واضاف، انه لهذا السبب قالت اميركا واخرون خلال العامين الماضيين في بيانات الادانة بانهم 'يعارضون' هذا الاجراء او انه 'يتعارض' مع قرار مجلس الامن.
وقال، انه بناء علي ذلك، لماذا تدعي اميركا بان هذا الاختبار الصاروخي ينتهك القرار ؟ من المؤكد ان المستشارين القانونيين في الخارجية الاميركية نصحوا بومبيو بان لا يطرح مثل هذه العبارات.
وتابع، هنالك مثال اخر وهو ان اميركا ادعت خلال الشهر الماضي بان ايران احتفظت ببرنامج اسلحتها الكيمياوية غير القانونية في حين كانت اميركا قد قالت اواخر شهر مارس بانها لا يمكننا تاكيد بان ايران لا تمتلك اسلحة كيمياوية، الا انها تقول الان بان هذا الامر حاصل.
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محلل اميركي: الاختبار الصاروخي الايراني لا ينتهك القرار 2231

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