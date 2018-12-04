ایران وباكستان تؤكدان علي تطویر العلاقات الثنائیة

وافاد بیان للخارجیة الباكستانیة صدر مساء الاثنین ان مساعد الخارجیة الایرانیة للشؤون السیاسیة عباس عراقجی یزور باكستان للمشاركة فی الاجتماع الاستشاری – السیاسی العاشر علي مستوي مساعدی الخارجیة.

واضاف، ان ایران وباكستان مازالتا تستفیدان من التعاون الراسخ بینهما فی المجالات السیاسیة والاقتصادیة والاقلیمیة.

وتابع، ان رئیس الوفد الایرانی عباس عراقجی ابدي رغبة بلاده بالتعاون فی جمیع المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وقد تراس مساعد الخارجیة الایرانیة عباس عراقجی ونظیرته الباكستانیة تهیمنة جنجوعة الجولة العاشرة للمحادثات السیاسیة بین البلدین فی اسلام اباد.

وتباحث الجانبان حول مختلف شؤون التعاون الثنائی والقضایا الاقلیمیة والعالمیة المهمة.

كما بحث عراقجی وجنجوعة سبل تعزیز التعاون الثنائی فی مختلف القطاعات فی ضوء الفرص الجدیدة والعقبات الحاصلة بسبب الحظر الامیركی.

واكد الطرفان اهمیة تضامن ووحدة العالم الاسلامی، وشددا علي الحاجة للتعاون المشترك بین اسلام اباد وطهران لایجاد الوحدة فی هذا المجال.

كما اكدا علي انهاء النزاعات فی الدول الاسلامیة عبر المحادثات السیاسیة وتدارسا دور طهران واسلام اباد فی هذا الصدد.

وعقد الاجتماع الاستشاری –السیاسی علي مستوي مساعدی الخارجیة الایرانیة والباكستانیة لمدة یوم واحد حول محور الاتفاق النووی ومفاوضات الیمن والسلام فی افغانستان وتطویر العلاقات التجاریة بین طهران واسلام اباد.

انتهي ** 2342

