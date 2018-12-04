اصابة عشرات الفلسطينيين جراء قمع الاحتلال الصهيوني المسير البحري شمال قطاع غزة

غزة/ 3 كانون الاول/ ديسمبر/ إرنا- أصيب عشرات الفلسطينيين جراء قمع قوات الاحتلال الصهيوني المسير البحري الـ 18 علي الحدود الشمالية الغربية لقطاع غزة.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني 'إن 30 متظاهرا أصيبوا جراء إطلاق قوات الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الغاز علي المشاركين في المسير البحري شمال القطاع'، مضيفا' أن بين المصابين 12 طفلا و6 سيدات'.

وأكد فتحي حماد عضو المكتب السياسي لحركة حماس علي الاستمرار في مسيرات العودة والمسير البحري حتي كسر الحصار عن قطاع غزة المستمر منذ 12 عاما.

واعتبر القيادي في حركة حماس في كلمة لها خلال المسيرة ان التطبيع مع الاحتلال الصهيوني خيانة، مشددا أنه لن يؤثر في عزيمة الشعب الفلسطيني بالاستمرار في النضال وأن الشعب الفلسطيني سيواصل مقاومته بكافة أشكالها ضد الاحتلال الصهيوني رغم القرار الأمريكي الساعي لإدانة المقاومة.
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اصابة عشرات الفلسطينيين جراء قمع الاحتلال الصهيوني المسير البحري شمال قطاع غزة

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