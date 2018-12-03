غزة: أحكام بالاعدام علي 6 من عملاء الاحتلال الصهيوني

غزة / 3 كانون الاول / ديسمبر/ إرنا- أصدرت المحكمة العسكرية التابعة لهيئة القضاء العسكري في وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، صباح اليوم الاثنين، أحكاماً قضائية مُتفاوتة علي 14 متخابراً مع الاحتلال، تضمنت 6 أحكام بـ'الإعدام'.

وتم إعلان الأحكام القضائية خلال مؤتمر صحفي لوزارة الداخلية والأمن الوطني عقدته في مقر هيئة القضاء العسكري للمتحدث باسم الوزارة 'إياد البزم' ورئيس هيئة القضاء العسكري 'العميد ناصر سليمان'.
و أكد البزم أن هذه الأحكام رسالة واضحة لعملاء الاحتلال، بأن هذه هي نهايتهم وهذا هو مصيرهم المحتوم الذي لا مفر منه.
واضاف خلال المؤتمر الصحفي : الأجهزة الأمنية حققت إنجازاتٍ ونجاحاتٍ مهمةً، أثمرت في تضييق الحلقات علي عملاء الاحتلال، وتفكيك عددٍ من القضايا الأمنية.
وشدَّد علي أن الأجهزة الأمنية تمكنت من توجيه ضرباتٍ أمنيةٍ مركزةٍ لعملاء الاحتلال، واستطاعت إحباط عملياتٍ أمنيةٍ كان يخطط الاحتلال لتنفيذها في قطاع غزة.
وأضاف البزم : حماية ظهر المقاومة سيبقي هدفاً ثابتاً لدي وزارة الداخلية، ولن تحيدَ عنه مهما كانت التضحيات.
وحذر المتحدث باسم الداخلية المتخابرين مع الاحتلال بقوله : علي العملاء أن يدركوا أن الاحتلال لن يستطيعَ حمايتهم، وأن يد العدالة والقانون ستطالهم أينما كانوا.
بدوره، قال العميد ناصر سليمان رئيس هيئة القضاء العسكري : ننبه أبناء شعبنا الفلسطيني لخطورة جريمة التخابر وخطورة العقوبة المترتبة عليها حيث تنص المادة 131 من قانون العقوبات العسكري لعام 1997م أنه يُعاقب بالإعدام من تخابر أو سعي للتخابر مع الاحتلال بمعني أن أي محاولة للعبث بالاتصال عبر وسائل التواصل الاجتماعي مع الاحتلال عقوبتها الإعدام.
وأضاف العميد سليمان : كما تنص المادة 140 أنه يعاقب بالإعدام كل من يمد القوات الخاصة بالمؤنة أو الإيواء أو الإيجار وهو يعلم أمرهم.
وأشار إلي أن المادة 145 تنص علي أنه يعاقب بالإعدام كل فرد يُخبي بنفسه أوب واسطة وهو علي بينة من أمر تلك الفئة.
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غزة: أحكام بالاعدام علي 6 من عملاء الاحتلال الصهيوني

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