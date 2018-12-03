بعد هزیمة منافسه الفلیبینی؛

المنتخب الایرانی لكرة السلة یتأهل للبطولة العالمیة

طهران/3 كانون الأول/دیسمبر/إرنا - تأهل المنتخب الوطنی الایرانی لكرة السلة لبطولة كأس العالم 2019 التی ستقام فی الصین، وذلك عقب فوزه امام نظیره الفلیبینی بنتیجة 70-78.

واقیمت المباراة الیوم الأثنین ضمن النافذة الخامسة لمنافسات الدور الثانی للتصفیات الآسیویة لكرة السلة.
هذا وكان المنتخب الوطنی الایرانی قد خسر الجمعة امام نظیره الاسترالی 76-46 فی اطار التصفیات الاسیویة لكاس العالم، لیتصدر المنتخب الأسترالی قائمة المتأهلین من التصفیات الآسیویة لموندیال السلة المقبل.
وبعد خسارته خلال النافذة الخامسة لهذه المسابقات، كرّس المنتخب الایرانی لكرة السلة جهده للفوز علي منافسه الفلبینی خلال مباراتی الذهاب والایاب لیضن مشاركته فی منافسات بطولة العالم.
وستقام النافذة السادسة للتصفیات الاسیویة لكأس العالم فی مارس/آذار المقبل حیث یستضیف المنتخب الوطنی أسترالیا والیابان.
انتهي ** ح ح /ح ع**



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المنتخب الایرانی لكرة السلة یتأهل للبطولة العالمیة

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