الشيخ قاووق : نؤيد ما يتوافق عليه الرئيس المكلف مع النواب السنة المستقلين واليوم أفضل من الغد

واعتبر قاووق 'أن سبب إطالة الأزمة هو أن هناك من يرفض الاعتراف بنتائج الانتخابات النيابية وبالنواب السنة المستقلين، فالموقف السلبي من الرئيس المكلف أعطاهم المزيد من القوة والتأثير في المعادلة السياسية، فأصبحوا جزءا منها ولا يستطيع أي أحد أن يتجاوزهم أو يشطبهم.

ولفت إلي أن 'هناك بعض الحلول موجودة للأزمة الحكومية علي قاعدة ربح - ربح، أي أن الجميع يربح، ولا ينكسر أحد أو ينهزم أو يخسر حقه، فهناك بعض الصيغ لحل الأزمة الحكومية تضمن حق النواب السنة المستقلين، ولا تكسر الرئيس المكلف، وبالتالي فإن رفض مجرد استقبال والاستماع والحوار مع نواب انتخبهم الشعب ويمثلون شريحة وازنة من المواطنين، بحجة أن في ذلك إضعافا للرئيس المكلف، هو وهم، وهذه ذرائع واهية، لأن استقبال النواب السنة المستقلين فيه حرص وحكمة، وبوادر حسن نية لإنقاذ البلد، وليس إضعافا للرئيس المكلف.

وأكد 'أن 'حزب الله' في موقف الوفاء للحلفاء، وإذا كان هناك من يراهن علي أن الحزب يضغط علي حلفائه بعد طول وقت من أجل التراجع أو التنازل، فهو واهم، لأن موقف 'حزب الله' واضح، ونحن نؤيد ونقبل بما يتوافق عليه الرئيس المكلف مع النواب السنة المستقلين، واليوم أفضل من الغد.

ورأي الشيخ قاووق 'أن التطبيع 'الخليجي' - 'الإسرائيلي'، يشكل جسرا لعبور 'صفقة القرن'، التي تعني تصفية القضية الفلسطينية، وشطب حق العودة والقدس وتحرير الأرض وإقامة الدولة، وهذا يدل علي مستوي من الخذلان والتواطؤ مع العدو ضد الشعب الفلسطيني'؛ معتبرا أنه 'إذا كان التطبيع الخليجي مع إسرائيل هو خطيئة، فإن تطبيع بلاد الحرمين الشريفين مع إسرائيل أكبر من خطيئة، لا سيما وأنه يشكل إساءة للأمة الإسلامية من أقصاها إلي أقصاها، وتهديدا للبنان وفلسطين وكل شعوب المنطقة'.

وختم الشيخ قاووق : إن التطبيع السعودي مع 'إسرائيل' هو المساس بالأمن القومي الاستراتيجي للأمة، وهذا يعني تقوية 'إسرائيل' وتشجيعها علي العدوان ضد لبنان وغزة وسوريا؛ لافتا إلي 'أن لبنان لن يكون في منأي عن التداعيات الكارثية للتطبيع مع إسرائيل'.

انتهي**2054/ ح ع **

