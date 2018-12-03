عراقجي : أطراف الإتفاق النووي تخطط للتعويض عن الانسحاب الامريكي

وإسلام آباد/3 كانون الأول/ديسمبر/ارنا- أكد مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية 'سيد عباس عراقجي'، ان سائر أعضاء الإتفاق النووي يقومون حاليا بالتخطيط للتعويض عن إنسحاب أميرك؛ قائلا ان إيران وبالتعاون مع الإتحاد الأوروبي وروسيا والصين ودول أخري التي تعتبر شركاء تجاريين لطهران في حال صياغة حلول لدعم قنوات التعاون الثنائي.

وفي تصريح له مساء اليوم الإثنين من إسلام آباد بعيد لقائه وزير الخارجية الباكستاني 'شاه محمود قريشي'، استعرض عراقجي مسار التعاون الثنائي بين إيران وباكستان وكذلك التعاون الاقتصادي بين إيران وسائر الدول الأعضاء في الإتفاق النووي، بعد إنسحاب أميركا أحادي الجانب من هذا الإتفاق والبرامج المستقبلية بهذا الشأن.
وأكد مساعد وزير الخارجية، ان سائر أعضاء الإتفاق النووي يهدفون الي صياغة حلول عملية لمنع الإنسحاب الامريكي من عرقلة نجاح هذا الإتفاق.
وفيما يخص آخر المتابعات بشأن حراس الحدود الإيرانيين المختطفين وتحريرهم، قال عراقجي، 'ان أحد المواضيع الهامة التي تمت مناقشتها بالتأكيد خلال اللقاءات مع الجانب الباكستاني، كان موضوع تحرير حراس الحدود المختطفين علي يد العناصر الإرهابية'.
وأكد ان الجمهورية الإسلامية تثمن جهود وإجراءات الحكومة الباكستانية لتحرير خمسة من حراس الحدود المختطفين؛ مضيفا ان ايران تثق بان الجهود الباكستانية متواصلة لتحرير العدد المتبقي من هؤلاء الرهائن؛ ولافتا في السياق الي المشاورات الوثيقة الجارية مع الجانب الباكستاني في هذا الصدد.
إنتهي**أ م د/ ح ع **



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عراقجي : أطراف الإتفاق النووي تخطط للتعويض عن الانسحاب الامريكي

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