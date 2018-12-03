دبلوماسي ياباني :

العلاقات الثقافية بين إيران واليابان تشهد تطورا ملحوظا

شيراز/3كانون الأول/ديسمبر/إرنا - قال رئيس مركز الإعلام والثقافة لدي السفارة اليابانية في طهران 'تاكاشي يامادا' : إن لقاءات رئيس الوزارء الياباني 'شينزو آبي' والرئيس الايراني حسن روحاني تشير إلي الصلة الوطيدة بين الشعبين والحكومتين الايرانية واليابانية وسوف تشهد تطورا علي اساس الفن والثقافة في كلا البلدين.

وفي تصريح له اليوم الاثنين خلال زيارته لمدينة شيراز (جنوب)، اكد يامادا أن العلاقات بين القادة السياسيين والحكومات في طهران وطوكيو شهدت تطورا ملحوظا، خاصة خلال عهد 'شينزو آبي' والرئيس روحاني.
واضاف، أن رئيس الوزراء الياباني قد التقي الرئيس الايراني سبع مرات منذ عام 2013، حيث كان آخر لقاء بينهما خلال العام الجاري وعلي هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة؛ مؤكدا ان هذه اللقاءات تشير الي العلاقات المتينة القائمة بين البلدين.
كما أشار الدبلوماسي الياباني إلي أول لقاء رسمي بين الدولتين في العهد القاجاري، قائلا : إن التاريخ الرسمي لانعقاد العلاقات الدبلوماسية بين ايران واليابان يعود إلي العام 1929م ومنذ ذلك الحين حتي اليوم وعلي الرغم من وجود بعض التوترات في العلاقات، الا أن الشعبين الإيراني والياباني تمكنا من اقامة علاقات ثقافية جيدة بينهما.
انتهي**ح ح**



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العلاقات الثقافية بين إيران واليابان تشهد تطورا ملحوظا

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