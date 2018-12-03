العلاقات الثقافية بين إيران واليابان تشهد تطورا ملحوظا

وفي تصريح له اليوم الاثنين خلال زيارته لمدينة شيراز (جنوب)، اكد يامادا أن العلاقات بين القادة السياسيين والحكومات في طهران وطوكيو شهدت تطورا ملحوظا، خاصة خلال عهد 'شينزو آبي' والرئيس روحاني.

واضاف، أن رئيس الوزراء الياباني قد التقي الرئيس الايراني سبع مرات منذ عام 2013، حيث كان آخر لقاء بينهما خلال العام الجاري وعلي هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة؛ مؤكدا ان هذه اللقاءات تشير الي العلاقات المتينة القائمة بين البلدين.

كما أشار الدبلوماسي الياباني إلي أول لقاء رسمي بين الدولتين في العهد القاجاري، قائلا : إن التاريخ الرسمي لانعقاد العلاقات الدبلوماسية بين ايران واليابان يعود إلي العام 1929م ومنذ ذلك الحين حتي اليوم وعلي الرغم من وجود بعض التوترات في العلاقات، الا أن الشعبين الإيراني والياباني تمكنا من اقامة علاقات ثقافية جيدة بينهما.

انتهي**ح ح**

