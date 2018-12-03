قائد بحرية الجيش : لقد جعلنا الحظر تحت اقدامنا واعددنا انفسنا عبر الاعتداد بطاقاتنا الوطنية

وفي تصريح له مساء اليوم الاثنين خلال اللقاء مع الملحقين العسكريين المقيمين في طهران، قال الاميرال خانزادي : لقد صنعنا بانفسنا مدمرتي جماران ودماوند، فضلا عن السفن القاذفة للصواريخ وغواصات من طراز غدير وكل ما يستدعي انتاجه لتعزيز تواجدنا في البحار، ونتحول اليوم الي قوة بحرية علي صعيد المحيطات.

وشدد ان جميع الضغوط وجرائم الاغتيالات والفوضي التي تعرض اليها البلاد خلال العقد الاول من انتصار الثورة الاسلامية لم تنجح في ثني الشعب الايراني عن مواصلة مساره نحو الاستقلال والحرية والتمسك بنظام الجمهورية الاسلامية؛ لافتا الي ان العدو لجأ علي خلفية هزائمه هذه الي فرض حروب الإنابة علي الشعب.

ونوّه القائد العسكري رفيع المستوي الي صمود القوات البحرية الخاصة للجمهورية الاسلامية خلال حرب الثماني سنوات المفروضة ضد البلاد؛ مبينا ان ما حدث خلال عمليات 'مرواريد' البحرية آنذك من تدمير بحرية العدو ومنصاته النفطية، ومرافقة ناجحة لـ 10 الاف سفينة تجارية وناقلات النفط الايرانية كل ذلك مؤشر علي اقتدار القوة البحرية الايرانية الذي يبعث علي الفخر والاعتزاز.

وخلص الاميرال خانزادي الي القول : لقد وقفنا علي ارجلنا ولم نرض بالامن المستعار؛ استطعنا ان نجعل الحظر تحت اقدامنا، وعبر الاعتداد بطاقاتنا الوطنية اعددنا جيلا ثوريا يستطيع ان يعزز تواجده في البحار بكل شجاعة واعتزاز ومهنية.

انتهي ** ح ع

