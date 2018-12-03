قائد بحرية الجيش : لقد جعلنا الحظر تحت اقدامنا واعددنا انفسنا عبر الاعتداد بطاقاتنا الوطنية

طهران / 3 تشرين الثاني / نوفمبر / ارنا – اكد قائد سلاح البحر التابع للجيش الايراني 'الاميرال حسين خانزادي' : ان القوة البحرية تمكنت خلال العقد الثالث للثورة الاسلامية وعبر الاعتداد بالطاقات الوطنية من توسيع نطاق قدراتها لتبلغ المحيطات اليوم؛ مضيفا : استطعنا ان تجعل الحظر تحت اقدامنا ولم نرض بالامن المستعار للبلاد.

وفي تصريح له مساء اليوم الاثنين خلال اللقاء مع الملحقين العسكريين المقيمين في طهران، قال الاميرال خانزادي : لقد صنعنا بانفسنا مدمرتي جماران ودماوند، فضلا عن السفن القاذفة للصواريخ وغواصات من طراز غدير وكل ما يستدعي انتاجه لتعزيز تواجدنا في البحار، ونتحول اليوم الي قوة بحرية علي صعيد المحيطات.
وشدد ان جميع الضغوط وجرائم الاغتيالات والفوضي التي تعرض اليها البلاد خلال العقد الاول من انتصار الثورة الاسلامية لم تنجح في ثني الشعب الايراني عن مواصلة مساره نحو الاستقلال والحرية والتمسك بنظام الجمهورية الاسلامية؛ لافتا الي ان العدو لجأ علي خلفية هزائمه هذه الي فرض حروب الإنابة علي الشعب.
ونوّه القائد العسكري رفيع المستوي الي صمود القوات البحرية الخاصة للجمهورية الاسلامية خلال حرب الثماني سنوات المفروضة ضد البلاد؛ مبينا ان ما حدث خلال عمليات 'مرواريد' البحرية آنذك من تدمير بحرية العدو ومنصاته النفطية، ومرافقة ناجحة لـ 10 الاف سفينة تجارية وناقلات النفط الايرانية كل ذلك مؤشر علي اقتدار القوة البحرية الايرانية الذي يبعث علي الفخر والاعتزاز.
وخلص الاميرال خانزادي الي القول : لقد وقفنا علي ارجلنا ولم نرض بالامن المستعار؛ استطعنا ان نجعل الحظر تحت اقدامنا، وعبر الاعتداد بطاقاتنا الوطنية اعددنا جيلا ثوريا يستطيع ان يعزز تواجده في البحار بكل شجاعة واعتزاز ومهنية.
انتهي ** ح ع



برچسب ها

سياسي

الاميرال خانزادي

بحرية الجيش

الحظر تحت اقدامنا

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

قائد بحرية الجيش : لقد جعلنا الحظر تحت اقدامنا واعددنا انفسنا عبر الاعتداد بطاقاتنا الوطنية

معظم المشاهدات

لاحظر علي البرنامج الصاروخي الايراني في أيّ قرار اُممي

المتحدث باسم الخارجية الايرانية:

لاحظر علي البرنامج الصاروخي الايراني في أيّ قرار اُممي

ظريف: اميركا تتهم ايران بانتهاك قرار انتهكته هي نفسها

ظريف: اميركا تتهم ايران بانتهاك قرار انتهكته هي نفسها

جهود إنهاء الأزمة فی الیمن هی مسؤولیة تاریخیة تقع علي عاتق العالم

وزارة الخارجیة الإیرانیة تؤكد؛

جهود إنهاء الأزمة فی الیمن هی مسؤولیة تاریخیة تقع علي عاتق العالم

البرنامج الصاروخي هو ضمن سياسات ايران الدفاعية

قاسمي:

البرنامج الصاروخي هو ضمن سياسات ايران الدفاعية

طهران تستضيف مؤتمر رؤساء برلمانات ست دول لمواجهة الإرهاب

طهران تستضيف مؤتمر رؤساء برلمانات ست دول لمواجهة الإرهاب

أحدث الأخبار

عشرات الإصابات باعتداء العدو الصهيوني علي المشاركين بالمسير البحري الـ18 في قطاع غزة

عشرات الإصابات باعتداء العدو الصهيوني علي المشاركين بالمسير البحري الـ18 في قطاع غزة

غزة: أحكام بالاعدام علي 6 من عملاء الاحتلال الصهيوني

غزة: أحكام بالاعدام علي 6 من عملاء الاحتلال الصهيوني

المنتخب الایرانی لكرة السلة یتأهل للبطولة العالمیة

بعد هزیمة منافسه الفلیبینی؛

المنتخب الایرانی لكرة السلة یتأهل للبطولة العالمیة

الشيخ قاووق : نؤيد ما يتوافق عليه الرئيس المكلف مع النواب السنة المستقلين واليوم أفضل من الغد

الشيخ قاووق : نؤيد ما يتوافق عليه الرئيس المكلف مع النواب السنة المستقلين واليوم أفضل من الغد

عراقجي : أطراف الإتفاق النووي تخطط للتعويض عن الانسحاب الامريكي

عراقجي : أطراف الإتفاق النووي تخطط للتعويض عن الانسحاب الامريكي

موضوعات مرتبط