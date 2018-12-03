السفير الايراني في لندن : 'افكام' تتابع دعوي طهران ضد انترناشيونال

لندن / 3 كانون الاول / ديسمبر / ارنا – اعلن سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية في لندن 'حميد بعيدي نجاد' عن متابعة ملف الدعوة الايرانية ضد شبكة 'انترناشيونال' التلفزيونية، من قبل المنظمة الرقابية الخاصة بوسائل الاعلام المرئية والمسموعة في بريطانيا (افكام).

واوضح بعيدي نجاد في تغريدة علي حسابه بتويتر، ان 'افكام بوصفها المؤسسة المعنية بالرقابة علي وسائل الاعلام المرئية والمسوعة في بريطانيا، اكدت في مجلتها ان دعوي السفارة الايرانية في لندن ضد شبكة انترناشيونال الاخبارية يتم النظر فيها من قبل هذه المؤسسة رسميا'.
وكان السفير الايراني لدي بريطانيا قد اعرب عن احتجاجه علي المقابلة التي اجرتها شبكة انترناشيونال مع المتحدث باسم زمرة 'الاحوازية' الذي اشاد بالهجوم الارهابي علي مدينة اهواز (جنوب ايران)؛ واصفا هذا الاجراء بانه انتهاك سافر للقانون ونموذج لدعم الارهاب وقدم علي اثره شكوي الي منظمة افكام.
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