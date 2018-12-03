السفير الايراني في لندن : `افكام` تتابع دعوي طهران ضد انترناشيونال

واوضح بعيدي نجاد في تغريدة علي حسابه بتويتر، ان 'افكام بوصفها المؤسسة المعنية بالرقابة علي وسائل الاعلام المرئية والمسوعة في بريطانيا، اكدت في مجلتها ان دعوي السفارة الايرانية في لندن ضد شبكة انترناشيونال الاخبارية يتم النظر فيها من قبل هذه المؤسسة رسميا'.

وكان السفير الايراني لدي بريطانيا قد اعرب عن احتجاجه علي المقابلة التي اجرتها شبكة انترناشيونال مع المتحدث باسم زمرة 'الاحوازية' الذي اشاد بالهجوم الارهابي علي مدينة اهواز (جنوب ايران)؛ واصفا هذا الاجراء بانه انتهاك سافر للقانون ونموذج لدعم الارهاب وقدم علي اثره شكوي الي منظمة افكام.

انتهي ** ح ع

