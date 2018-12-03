عراقجی یلتقی وزیر الخارجیة الباكستانی فی اسلام اباد

اسلام اباد / 3 كانون الاول / دیسمبر / ارنا – التقي مساعد وزیر الخارجیة للشؤون السیاسیة 'سید عباس عراقجی' الیوم الاثنین فی اسلام اباد بوزیر الخارجیة الباكستانی 'شاه محمود قریشی'، و وكیلة الخارجیة الباكستانیة السیدة 'تهمینة جنجوعة'، باحثا معهما فی القضایا ذات الاهتمام المشترك.

وخلال مباحثاته مع كبار المسؤولین الباكستانیین الیوم الاثنین فی اسلام اباد، تطرق عراقجی الي القضایا ذات الصلة بالعلاقات الثنائیة والتعاون الدولی بین البلدین.
وفی تصریح لمراسل 'ارنا' حول محاور هذه اللقاءات، قال مساعد وزیر الخارجیة للشؤون السیاسیة : ان المباحثات السیاسیة علي مستوي مساعدی وزیری خارجیة قائمة علي الدوام بین البلدین.
و وصف عراقجی لقاءه مع وزیر الخارجیة الباكستانی بالممیز؛ لافتا انه جري خلال هذا اللقاء استعراض العلاقات الثنائیة.
وتابع : اننا نبحث فی اطار المباحثات مع المسؤولین الباكستانیین عن ازالة العقبات الراهنة وتطویر اواصر التعاون الثنائی؛ مبینا ان الحظر الامریكی الاحادی، ادي الي فرص وایضا عقبات جدیدة علي صعید العلاقات.
ونوّه عراقجی بالعلاقات العریقة التی تمتدّ الي عدة قرون بین ایران وباكستان؛ مؤكدا ان الشعبین الجارین تجمعهما علاقات ثقافیة وتاریخیة وثیقة وسیقفان الي جانب بعضهما الاخر علي مدي القرون القادمة ایضا.
وخلص عراقجی الي انه ینبغی علي ایران وباكستان اقامة علاقات ممیزة قائمة علي المصالح الثنائیة.
انتهي ** ح ع



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عراقجی یلتقی وزیر الخارجیة الباكستانی فی اسلام اباد

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