مساعد وزير الثقافة والارشاد الاسلامي:

معرض الكتاب اسلوب مناسب لتطوير العلاقات مع قطر

الدوحة/3كانون الاول/ديسمبر/إرنا - قال مساعد وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي 'محسن جوادي' اليوم (الأثنين) خلال مشاركته في معرض الدوحة الدولي للكتاب، إن حضور ناشرين إيرانيين في المعرض اسلوب مناسب لتطوير العلاقات بين البلدين.

وفي تصريح لمراسل 'إرنا' في الدوحة اليوم (الاثنين) بيّن جوادي، ان النظرة الشاملة لمعارض الكتاب في البلدان المجاورة يمكن أن تعزز القدرات الراهنة في العلاقات الثقافية معها.
وصرح مساعد وزير الثقافة أنه خلال السنوات الأخيرة برز كتّاب شباب من اصحاب الكفاءات في كلا البلدين حيث أن التواصل فيما بينهم يمكن هؤلاء من اكتشاف طاقاتهم الكامنة في مجال التبادل الثقافي لاسيما الشؤون التي تتعلق بالمؤلف وبما يتيح الاستفادة المثلي منها.
وأضاف جوادي الذي حل ضيفا خاصا علي معرض الدوحة الدولي التاسع والعشرين للكتاب، قائلا : بهدف تعزيز العلاقات بين الكتّاب الشباب في البلدين لابد من تنفيذ مشاريع ثقافية متنوعة بما في ذلك دعوة الكتّاب القطريين للحضور في معرض الكتاب الدولي في طهران، وذلك من أجل توفير المزيد من التعاون بين الأجيال الشابة في الدوحة وطهران.
وتابع، أن المجال الآخر الذي يعزز التطوير في العلاقات الثقافية بين ايران وقطر يكمن في ألعاب الكمبيوتر حيث حققت طهران انجازات مجدية في هذا المجال؛ معربا عن أمله في تنفيذ خطط أكثر دقة وشمولية من أجل فسح المجال أمام الناشرين الإيرانيين للحضور في معارض المنطقة والعالم.
هذا وافتتح معرض الدوحة للكتاب الـ 29 يوم الخميس 29 تشرين الثاني/نوفمبر بحضور رئيس مجلس الشوري، ووزير الثقافة والرياضة القطريين وسفراء الدول والناشرين المحليين والأجانب.
كما شاركت المستشارية الثقافية الايرانية في قطر إلي جانب وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي بالاضافة إلي دار نشر إحسان ودار الثقافة والفن الايراني ودار 'كاني مهر' للنشر في هذا المعرض.
انتهي**ح ح/ ح ع**



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معرض الكتاب اسلوب مناسب لتطوير العلاقات مع قطر

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