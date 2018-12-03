الملحق الاقتصادي النمساوي: الحظر لن يعطل الانتاج و التجارة في ايران

واضاف 'ماير' اليوم الاثنين خلال اللقاء مع رجال الاعمال والنشطاء الاقتصاديين في همدان (غرب)، ان هذه المحافظة لما تتمتع بها من امكانية انتاج محاصيل مختلفة مرشحة لتوفير فرص التعاون التجاري والاقتصادي مع الدول الاوربية.

ودعا الملحق الاقتصادي النمساوي الي التعاون الوثيق بين مختلف الشركات والصناعات في همدان مع القسم الاقتصادي والتجاري في سفارة بلاده بطهران؛ وبما يتيح مجال استعراض فرص التعاون الثنائي في مختلف ابعادها.

وفيما اكد رغبة ايران والنمسا في توطيد التعاون الثنائي، وصف ماير مستقبل العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين بانها مشرقة.

يذكر ان الملحق الاقتصادي يقوم حاليا بزيارة همدان للمشاركة في الاجتماع الخاص بمناقشة التعاون الثنائي بين البلدين.

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