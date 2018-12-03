الخارجیة الإیرانیة تبذل قصاري جهودها لضمان حقوق الرعایا الإیرانیین

وأضاف قاسمی، خلال مؤتمره الصحفی الأسبوعی الیوم الإثنین، ان صربیا قد صرفت النظر منذ مدة عن موضوع إلغاء التأشیرات للرعایا الإیرانیین؛ وذلك لأسباب داخلیة خاصة وایضا بسبب إستعدادها للإنضمام الي الإتحاد الأوروبی وعلي هذا الأساس فقد تم إغلاق وإنهاء هذا الموضوع (تماما).

وفی جانب آخر، أكد قاسمی ان موضوع وفاة الشخص الذی قضي اثر برودة الطقس، قید الدراسة من قبل السفارة الإیرانیة وقد تم إصدار الأوامر اللازمة للتأكد من انه هل كانت هویة هذا الشخص إیرانیة أم لا.

وتابع قاسمی، ان التسهیلات التی تقرر منحها للرعایا الإیرانیین بعد إنهاء موضوع إلغاء التأشیرات، تساعد علي حصول الإیرانیین علي التأشیرات للدخول الي صربیا وذلك بشرط الحیازة علي الشروط اللازمة.

وأكد، انه تم إصدار الأوامر اللازمة من قبل سفارة الجمهوریة الإسلامیة لدي صربیا فی هذا الصدد وقد باشرت الخارجیة الإیرانیة بمتابعة الموضوع قبل عدة أیام.

كما أشار المتحدث باسم الخارجیة الي موضوع طرد المواطنین الإیرانیین عند الحدود الجورجیة؛ موضحا : ان هذا قد حدث علي الحدود البریة والجویة الجورجیة، حیث تم أمس ترحیل 200 شخص عند الحدود بصورة قسریة ولأسباب مختلفة.

وصرح، ان بعض هؤلاء الأشخاص لم یكونوا حائزین علي الوثائق اللازمة وبعض مؤسسات السیاحة والجهات التی لا تمتلك الصلاحیات اللازمة، كانت قد أقدمت علي إرسالهم الي هذا البلد إزاء أخذ مبالغ منهم.

وتابع، هناك بعض المشاكل التی تتعلق بالحكومة الجورجیة (بشأن هذا الموضوع)؛ مبینا ان الخارجیة الإیرانیة مستمرة فی متابعة هذه القضیة ومن المقرر أن تجری السفارة الإیرانیة ثمة حوارات مع المسؤولین المعنیین فی صربیا بهذا الصدد.

ولفت المتحدث باسم الخارجیة، انه لم یتم السماح بالدخول كذلك لبعض الأشخاص الذین كانت تتوفر لدیهم الوثائق اللازمة وذات المصداقیة؛ قائلا 'ان أسباب ذلك لم تتضح لنا بعد ونحن مستاؤون جراء هذا الموضوع وسنواصل الحوار مع الجانب الجورجی حتي إتضاح هذا الأمر وعدم إستمرار هذا الأسلوب (حیال المواطنین الإیرانیین)'.

وتابع : الخارجیة لدیها ثمة تقاریر بان عددا قلیلا من هؤلاء الأشخاص الي جانب عدم إمتلاك الوثائق اللازمة كانوا متهمین بحیازة المخدرات لكن هذا الأمر كان مجرد تهمة وان السفارة الإیرانیة مكلفة بالتحقیق حول هؤلاء الأشخاص وإیضاح النتیجة.

إنتهی**أ م د/ ح ع**

