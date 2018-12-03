الولايات المتحدة تسعي الي خلق توترات بين العلاقات الايرانية الاوروبية ودول الجوار

ونفي قاسمي إجراء ايران أية مفاوضات بشأن برنامجها الصاروخي الدفاعي مع أية جهة؛ مشدداً علي عدم السماح لأيّ بلد في التدخل بشؤون ايران الداخلية أو حتي إبداء وجهة نظر حيالها.

ورحب المتحدث باسم الخارجية بالإجتماع اليمني - اليمني المرتقب؛ مندداً بمحاولات الولايات المتحدة والسعودية الي تقسيم وتفكيك اليمن كما اشاد بكل جهد يوقف معاناة الشعب اليمني ويشكّل دولة فيه ويساعد علي إرسال مساعدات انسانية الي شعبه المظلوم.

وفي جانب اخر من تصريحاته، لفت قاسمي الي ان الأحادية والغطرسة من جانب الصهاينة والمحتلين للأراضي الفلسطينية ليس بالامر الجديد واصفاً هذه الممارسات بأنها من اسس السياسة الأمريكية الخارجية.

وشدد المتحدث باسم الخارجية ان هذا النهج الصهيوني - الامريكي مدان من جانب ايران ومعارضاً لضمائر الشعوب في العالم والمجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الانسان.

وأيّد قاسمي ممارسة واشنطن ضغوطاً علي بنوك عراقية ضد ايران ومنعها من تسليم ايران عملة الدولار فضلاً عن ممارسة ضغوط علي الحكومة العراقية وعلي الدول الجارة لايران.

وإعتبر إطلاق اتهام ضد ايران من جانب محكمة أمريكية في ضلوع البلد في قتل آلاف العسكريين الامريكيين في العراق والمطالبة بغرامة، إتهامات فارغة وحرباً نفسية.

وأّكد المتحدث باسم الخارجية الايرانية علي أن واشنطن تبذل كل مساعيها لإلصاق تهم بايران وتخويف الآخرين منها وايذائها؛ لافتاً الي دور ايران البناء في العراق والمنطقة في مكافحة الارهاب.

وفي معرض رده علي سؤال حول إمكانية تحسين العلاقات بين ايران والسعودية، قال أنّ سياسة ايران علي مستوي المنطقة ودول الجوار واضحة كل الوضوح وترحب بأيّ بلد يرغب بتحسين علاقته معها انتهي** ع ج/ ح ع**

