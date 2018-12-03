في اتصال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس مع ظريف:

إيران تعارض تبني قرار في الأمم المتحدة ضد فلسطين

طهران/ 3 كانون الأول/ ديسمبر/ ارنا - أكد وزير الخارجية، علي حماية حقوق الشعب الفلسطيني، وقال أن إيران ستبذل جل جهدها وبالتنسيق مع الدول الإسلامية والتقدمية، لاجهاض محاولات اميركا باصدار قرار يتنافي مع ميثاق الأمم المتحدة ويستخدم ضد مقاومة الشعب الفلسطيني .

و تبادل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، اليوم الاثنين، في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، وجهات النظر حول آخر التطورات في فلسطين .
وفي إشارة إلي المساعي الأمريكية لتمرير مشروع قرار يدين المقاومة الفلسطينية وحركة حماس عبر الجمعية العامة للأمم المتحدة، دعا هنيه إلي معارضة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للاجراء الامريكي .
وأكد ظريف في هذه المحادثة الهاتفية، علي دعم الجمهورية الإسلامية لحقوق الشعب الفلسطيني، وقال بسبب بعض سياسات دول المنطقة، فقد تجرأت الادارة الامريكية، ليس فقط بنقل سفارتها الي القدس في إجراء يتنافي مع القانون الدولي، بل تقدم اقتراحا ايضا الي الجمعية العامة للأمم المتحدة ضد مقاومة الشعب الفلسطيني.
وعبر وزير الخارجية عن اطمئنانه في ان إيران ستستخدم كافة جهودها في الجمعية العامة، وبالتنسيق مع الدول الإسلامية والتقدمية لاجهاض محاولات اميركا باصدار قرار يتنافي مع ميثاق الأمم المتحدة .
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إيران تعارض تبني قرار في الأمم المتحدة ضد فلسطين

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