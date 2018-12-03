قائد اسطول الشمال:

القوة البحرية تلعب دورا كبيرا في الاقتصاد البحري

انزلي/3كانون الاول/ديسمبر/ارنا- اعلن قائد اسطول الشمال في سلاح البحر في جيش الجمهورية الاسلامية الايرانية الاميرال 'عبدالوهاب طاهري' ان القوة البحرية لعبت دورا كبيرا في الاقتصاد البحري طوال الحرب المفروضة علي ايران لثماني سنوات (1980-1988) و بعدها و ذلك من خلال ضمان الامن في المياه الدولية و تحقيق حرية الملاحة البحرية فيها.

واضاف الاميرال طاهري في تصريح له اليوم الاثنين ان موسس الجمهورية الاسلامية الامام الخميني (ره) سمي اليوم السابع من شهر آذر (28تشرين الثاني/نوفمبر) يوم القوة البحرية .
ولفت الي ضمان الامن في المياه الداخلية والدولية من قبل القوة البحرية في الجيش بعد انتهاء الحرب العراقية المفروضة علي ايران حتي يومنا هذا واضاف ان القوة البحرية اضطلعت بدور كبير في ضمان امن البحار بعد الحرب و الي جانب اقامة علاقات سياسية و ثقافية و اجتماعية قامت بايفاد قطع بحرية الي مختلف دول العالم حيث لم نواجه اي خلل في الاقتصاد البحري.
و اعتبر صناعة مدمرتي سينا و سهند و غواصة فاتح في ظل الحظر المفروض علي ايران موشرا علي اقتدار المتخصصين الايرانيين في سلاح البحر ولفت الي ان ايران حققت اقتدارها في المجال البحري بفضل توجيهات الولي الفقيه.
وفي جانب اخر من تصريحاته قال الاميرال طاهري ان القوة البحرية في الجيش تستقطب متخصصين و نخبا في الجامعات للافادة من خبراتهم العلمية و الصناعية مؤكدا ان البحر يمثل مجالا للتعلم و ان ما تتمتع به القوة البحرية الايرانية من القدرات العلمية تفوق علوم العصر الحديث في مجال الملاحة .
ووصف توفير الاجهزة اللازمة في الاسطول البحري و السعي الي تحديث اجهزته من بواعث الفخر و الاعتزاز للقوة البحرية.
واكد ان الاعداء يحاولون حياكة مؤامراة مشؤومة متمثلة في ترويج ايرانوفوبيا في المنطقة بهدف حرمان القوة البحرية الايرانية من الملاحة الا ان هذه القوات و من خلال حضورها المستمر و المقتدر في البحار و اقامة العلاقات مع باقي دول العالم احبطت محاولات الاعداء هذه و عرضت اقتدارها.
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القوة البحرية تلعب دورا كبيرا في الاقتصاد البحري

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