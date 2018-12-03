إبرام اتفاقية مشتركة بشأن الوقاية من تعاطي المخدرات

ووفقاً لتقرير صادر عن مركز الأمم المتحدة للإعلام في طهران اليوم الاثنين، فان مذكرة التفاهم المشتركة وقعها كل من مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وصندوق الأمم المتحدة للطفولة في إيران ومكتب منظمة الصحة العالمية في إيران.

وقد أقيم هذا الحدث اليوم الاثنين في برج ميلاد علي هامش الاجتماع السنوي لإطار التعاون التنموي للأمم المتحدة و برعاية وزارة الخارجية الإيرانية وبحضور رؤساء مكاتب الأمم المتحدة وممثلي البلدان ذات الصلة.

يتمثل الهدف الرئيسي من هذا الاتفاق المشترك بين المؤسسات الأممية، في إنشاء إطار لتعزيز التعاون بين هيئات الأمم المتحدة الثلاث المعنية بالوقاية من تعاطي المخدرات وعلاجه بين الأطفال وأسرهم.

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