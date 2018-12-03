علي الاتحاد الاوروبي العمل بجد لتفعيل آلية التعامل المالي

واضاف قاسمي اليوم الاثنين خلال مؤتمره الصحفي الاسبوعي، انه كانت لنا اتصالات الاسبوع الماضي مع المسؤولين في الاتحاد الاوروبي وتم تداول موضوع آلية التعامل المالي بشكل مفصل وهناك بعض المعوقات ولكننا مصرون علي الالتزام بتعهداتهم وعليهم العمل بجد لتفعيلها.

وقال : هناك جدية في الاتحاد الاوروبي ودول 4+1 لتفعيل العمل بألالية المالية مشيرا الي اسباب تعثرها مضيفا ان صعوبة الموضوع الناتجة عن آلية اتخاذ القرار في الاتحاد الاوروبي وكذلك الضغوط الكبيرة التي تمارسها الولايات المتحدة الامريكية جعلت تفعليها يستغرق زمنا معتبرا الآلية مهمة اقتصاديا لتعاون الاتحاد الاوروبي مع العالم.

وفيما يتعلق بموعد تنفيذ اوروبا آلية التعامل المالي مع ايران قال قاسمي لم يتم تحديد الموعد لكننا نتابع الموضوع عن كثب وعند التوصل الي نتائج سيعلن الاتحاد الاوروبي وبشكل رسمي بدء العمل بها .

وحول مزاعم محكمة امريكية بشان دور ايران في قتل عدة الاف من الجنود الامريكان في العراق ومطالبتها بالغرامة قال الناطق بأسم وزارة الخارجية ان هذه الاتهامات هي حرب نفسية تنتهجها امريكا وباساليب مختلفة مؤكدا علي ان امريكا تسعي للتخويف من ايران وان هذه الاتهامات لاتمت للحقيقة بشئ.

وصرح قاسمي ان ايران تلعب دورا ايجابيا في المنطقة وخاصة في مجال مكافحة الارهاب في العراق وهذا واضحا للجميع والكل يعلم انها مجرد اتهامات امريكية ويعلمون ايضا ان ما قامت به امريكا في العراق ادت الي وقوع كوارث انسانية لازالت تبعاتها باقية الي اليوم بالنسبة للشعب العراقي وشعوب المنطقة.

وردا علي سؤال عن اجتماعات مجموعة العشرين وحواشيها بالنسبة لولي العهد السعودي وهل ان السياسة العدائية للسعودية قد تغيرت تجاه ايران قال قاسمي ان سياسات الجمهورية الاسلامية واضحة في المنطقة ومع دول الجوار وان اية دولة ترغب بتحسين علاقاتها مع ايران سيكون رد ايران ايجابيا مؤكدا علي اننا نسعي لتكون منطقتنا قوية وعلاقات قوية وسلمية للشعب الايراني مع جواره وجميع شعوب المنطقة مبينا انه لم تصلنا اشارات ايجابية (من السعودية) .

واضاف: لانري هكذا توجهات لدي حكام السعودية فهم لايزالون يعيشون الاوهام وعلي اساسها يتخذون قرارات مبينا ان هذه الاوهام جعلتهم يواجهون مشاكل افتعلوها في المنطقة ويدفعون ثمنها الي يومنا هذا.

انتهي**م م** 1837

