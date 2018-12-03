وفي مقابلة مع المراسلين اليوم الاثنين وردا علي سوال مراسل قناة 'سي بي اس' الاميركية أشار لاريجاني الي تشديد سماحة قائد الثورة علي ضرورة إتخاذ الامريكيين مواقف صحيحة والتزامهم بما يطلقونه من تصريحات والتزامات وعدم انتهاكهم لها.

وتساءل لاريجاني: كيف لنا أن نثق بدولة انتهكت إتفاقاً دولياً ونتفاوض معها، معرباً عن إعتقاده بأنّ إطلاق هذه العبارات من جانب الولايات المتحدة، ليس الّا خدعة تحملُ في طياتها ما يختلف عن ظاهرها.

وعبّر رئيس مجلس الشوري الاسلامي عن إمكانية إتخاذ ايران مواقف جديدة شريطة عودة الأمريكيين الي الإتفاق النووي، عازياً هذه الفكرة الي سخافة تصريحاتهم وانسحابهم المفاجئ من اتفاق وقعوا عليه وصادق عليه مجلس الأمن الدولي بعد مشوار طويل من المفاوضات.

وأكد لاريجاني خلال المقابلة علي عدم استعداد ايران حالياً لخوض مفاوضات جديدة في هذا الشأن لعدم توفر الشروط اللازمة واصفاً هذه المفاوضات بأنها ستكون مجرد استعراض.

وخاطب لاريجاني من يدعون الي المفاوضات الي العودة بداية الي ما انتهكوه وإبدائهم حسن النية مذكرا باطلاق هذه الفئة تصريحات سخيفة تحطّ من شأن البلد الذي ينتمون اليه.

ولفت لاريجاني الي إلحاح الجانب الاوروبي سياسياً علي الالتزام بالاتفاق النووي، معرباً في نفس الوقت عن إعتقاده بأنّ هذه الدول الاوروبية لم تقم بالتزاماتها وتعهداتها كما يجب تجاه الإتفاق النووي الذي وقعت عليه.

وقال لاريجاني: إنّ الإتفاق النووي كان اتفاقاً دولياً لكن إحدي الدول انتهكته وسبّبت مشاكل في طريق تطبيق بنوده، متسائلاً عن الموقف الاوروبي الداعي الي الالتزام بالاتفاق من جانب وعدم قيامه بإزالة العقبات ميدانياً من جانب آخر.

وشدّد لاريجاني علي أهمية العنصر الاقتصادي في عالم اليوم وتحوّله الي أداة فاعلة خاصة بعد انتهاء الحرب الباردة.

وأرجأ لاريجاني إتخاذ ايران موقفها النهائي حيال الإتفاق النووي الي إنتهاء وزير خارجيتها محمد جواد ظريف مفاوضاته مع الإتحاد الاوروبي.

وصرّح لاريجاني عن معاهدات FATF قائلاً: إنّ الآلية المالية الاوروبية واجهت صعوبات بسبب الضغط الامريكي، موضحاً بأنّ هذه الدول عليها إتخاذ قرارها الحاسم والنهائي.

وأشار رئيس مجلس الشوري الاسلامي الي مواصلة ايران متابعة لوائح مكافحة تمويل الارهاب CFT و باقي لوائح FATF حتي إشعار آخر.

وأضاف لاريجاني بأنّ ايران لها الحق في الإنسحاب عن الإتفاق النووي كما فعلت واشنطن ذلك، إنما وفق ظروف خاصة.

انتهي** ع ج** 1837

