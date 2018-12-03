منتخب القوات المسلحة الإیرانیة للتایكوندو یتوج بطلا للعالم

طهران/ 3 كانون الأول / دیسمبر/ ارنا - توج منتخب القوات المسلحة الإیرانیة للتایكواندو بطلا للعالم بحصوله علی 3 میدالیات ذهبیة وبرونزیة واحدة فی بطولة العالم العسكریة التی اقیمت فی مدینة ریودی جانیرو البرازیلیة.

وكانت هذه البطولة قد انطلقت فی 29 نوفمبر فی مدینة ریودی جانیرو البرازیلیة بمشاركة لاعبین من 25 بلدا، وفی ختامها توج منتخب ایران للمرة الثالثة علي التوالی بالبطولة بحصوله علي 3 ذهبیات وبرونزیة واحدة.
وحلت روسیا فی مركز الوصافة بحصولها علی میدالیتین ذهبیتین وفضیة واحدة و3 برونزیات، فیما احتلت الصین المركز الثالث بمیدالیة ذهبیة واحدة و3 فضیات وبرونزویة واحدة.
وتقلد المیدالیات الذهبیة كل من 'حمید رضا صدری' و'محمد كاظمی' و' امیر محمد بخشی' فیما نال البرونزیة ' هادی تیران'.
كما تم اختیار المدرب الإیرانی 'محمد رضا زوار' كأفضل مدرب فی هذه الدورة من البطولة .
انتهي** 2344



برچسب ها

ورزش

تایکوندو

بطل العالم

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

منتخب القوات المسلحة الإیرانیة للتایكوندو یتوج بطلا للعالم

معظم المشاهدات

لاحظر علي البرنامج الصاروخي الايراني في أيّ قرار اُممي

المتحدث باسم الخارجية الايرانية:

لاحظر علي البرنامج الصاروخي الايراني في أيّ قرار اُممي

ظريف: اميركا تتهم ايران بانتهاك قرار انتهكته هي نفسها

ظريف: اميركا تتهم ايران بانتهاك قرار انتهكته هي نفسها

جهود إنهاء الأزمة فی الیمن هی مسؤولیة تاریخیة تقع علي عاتق العالم

وزارة الخارجیة الإیرانیة تؤكد؛

جهود إنهاء الأزمة فی الیمن هی مسؤولیة تاریخیة تقع علي عاتق العالم

القوة الدفاعية الايرانية رسالة سلام

وزير الدفاع الايراني في تصريح لوكالة إرنا:

القوة الدفاعية الايرانية رسالة سلام

طهران تستضيف مؤتمر رؤساء برلمانات ست دول لمواجهة الإرهاب

طهران تستضيف مؤتمر رؤساء برلمانات ست دول لمواجهة الإرهاب

أحدث الأخبار

إبرام اتفاقية مشتركة بشأن الوقاية من تعاطي المخدرات

إبرام اتفاقية مشتركة بشأن الوقاية من تعاطي المخدرات

علي الاتحاد الاوروبي العمل بجد لتفعيل آلية التعامل المالي

قاسمي:

علي الاتحاد الاوروبي العمل بجد لتفعيل آلية التعامل المالي

كيف لنا أن نثق بدولة انتهكت إتفاقاً دولياً ونتفاوض معها

رئيس مجلس الشوري الاسلامي الايراني:

كيف لنا أن نثق بدولة انتهكت إتفاقاً دولياً ونتفاوض معها

منتخب القوات المسلحة الإیرانیة للتایكوندو یتوج بطلا للعالم

منتخب القوات المسلحة الإیرانیة للتایكوندو یتوج بطلا للعالم

سنتواجد فی المحیط الأطلسی فی المستقبل القریب

قائد سلاح البحریة:

سنتواجد فی المحیط الأطلسی فی المستقبل القریب

موضوعات مرتبط