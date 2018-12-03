منتخب القوات المسلحة الإیرانیة للتایكوندو یتوج بطلا للعالم

وكانت هذه البطولة قد انطلقت فی 29 نوفمبر فی مدینة ریودی جانیرو البرازیلیة بمشاركة لاعبین من 25 بلدا، وفی ختامها توج منتخب ایران للمرة الثالثة علي التوالی بالبطولة بحصوله علي 3 ذهبیات وبرونزیة واحدة.

وحلت روسیا فی مركز الوصافة بحصولها علی میدالیتین ذهبیتین وفضیة واحدة و3 برونزیات، فیما احتلت الصین المركز الثالث بمیدالیة ذهبیة واحدة و3 فضیات وبرونزویة واحدة.

وتقلد المیدالیات الذهبیة كل من 'حمید رضا صدری' و'محمد كاظمی' و' امیر محمد بخشی' فیما نال البرونزیة ' هادی تیران'.

كما تم اختیار المدرب الإیرانی 'محمد رضا زوار' كأفضل مدرب فی هذه الدورة من البطولة .

انتهي** 2344

